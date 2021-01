Nawalny wraca do Rosji. Incydent na lotnisku

Rosyjski opozycjonista Aleksiej Nawalny odleciał w niedzielę z Berlina do Moskwy na pokładzie samolotu rosyjskich linii lotniczych Pobieda. Samolot planowo powinien wylądować w Moskwie o godz. 19.20 czasu lokalnego (godz. 17.20 czasu polskiego).

Opozycjonista wraca do Rosji z Niemiec, gdzie przebywał na leczeniu po próbie otrucia bojowym środkiem trującym typu Nowiczok.

Na pokład samolotu Nawalny i jego żona - Julia, weszli krótko przed odlotem. Zanim zajęli miejsca, zostali otoczeni przez filmujących ich telefonami komórkowymi innych pasażerów, którzy wstali ze swoich miejsc, w tym przez licznych dziennikarzy. Rozległy się oklaski i pytania w języku rosyjskim i angielskim.

"Mam pełne prawo wrócić do domu"

Na pytanie, czy czuje się bohaterem, Nawalny odparł, że czuje się "obywatelem Rosji, który ma pełne prawo, by powrócić do domu". Powiedział także, że nie boi się wrócić do Rosji - relacjonuje kanał MBChMedia.

Zanim Nawalny wszedł do samolotu, wyprowadzono z niego pasażera, który zaczął przeklinać i wyzywać personel. Niezależne media w Rosji podały, że w związku z tym wylot z Berlina opóźnił się.

Czas lotu z Berlina to około 2 godz. 25 minut. Samolot ma wylądować na lotnisku Wnukowo w Moskwie. Na lotnisku zbierają się już zwolennicy Nawalnego, którzy chcą powitać opozycjonistę po przylocie.

Incydent na lotnisku w Moskwie

Wcześniej na lotnisku w Moskwie zatrzymany został rosyjski aktywista Dmitrij Bieskrowajny. Przyczyny zatrzymania nie są znane. Policja wywiozła aktywistę w nieznanym kierunku.

W niedzielę w rejonie Wnukowa widać było samochody policyjne. Według kanału Baza na komunikatorze Telegram na lotnisku będzie pełnić dyżur około stu policjantów. Strefa przylotów międzynarodowych została odgrodzona od strefy rejsów krajowych i głównej części terminalu.

