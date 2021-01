Sondaż CBOS. Wzrost poparcia dla PiS

Według CBOS, gdyby wybory parlamentarne odbywały się w pierwszej połowie stycznia odsetek osób deklarujących zamiar wzięcia w nich udziału wyniósłby 73 proc.(spadek o 2 pkt proc. względem ostatniego miesiąca). 13 proc. Polaków nie jest pewne, czy wzięłoby w nich udział, a 14 proc. zapowiada swoją nieobecność.

Gdyby nie było pandemii i w styczniu odbyły się wybory parlamentarne, do Sejmu dostałby się PiS (wraz z koalicjantami - Porozumieniem i Solidarną Polską) z wynikiem 35 proc. (wzrost o 4 pkt. proc.; to najlepszy wynik tego ugrupowania od października ubiegłego roku.). Na drugim miejscu znalazła się Polska 2050 Szymona Hołowni, którą popiera 18 proc. badanych zapowiadających swój pewny udział w wyborach (wzrost o 2 pkt proc.).

Trzecie miejsce zajęło najsilniejsze dotąd ugrupowanie opozycyjne, które zajmowało dotychczas drugie miejsce - Koalicja Obywatelska, na którą chce głosować 14 proc. zdeklarowanych uczestników wyborów. Oznacza to spadek o 4 pkt. proc. w porównaniu do poprzedniego miesiąca i jest to najniższe poparcie w historii tego ugrupowania od sierpnia 2019 roku.

Lewica i Konfederacja na granicy progu wyborczego

Na granicy progu wyborczego plasuje się poparcie dla Lewicy i Konfederacji; na oba te ugrupowania głos chce oddać po 5 proc. badanych. W porównaniu z grudniem Lewica nieznacznie zyskała, natomiast poparcie dla Konfederacji pozostaje bez zmian.

Z badania wynika, że gdyby wybory odbywały się w styczniu pozostałe ugrupowania nie weszłyby do parlamentu. Chęć głosowania na PSL wyraziło 2 proc. zdeklarowanych uczestników wyborów (bez zmian), nielicznych zwolenników ma także Kukiz'15 (1 proc.).

CBOS podkreśla, że po czterech miesiącach wzrostu, w styczniu nieco obniżył się odsetek chcących wziąć udział w ewentualnym głosowaniu, ale niemających sprecyzowanych preferencji wyborczych. Obecnie wśród zdeklarowanych uczestników wyborów 15 proc. (spadek o 4 punkty procentowe) nie wie, na którą partię oddałoby swój głos. Nadal część głosujących z jakichś powodów nie chce ujawniać swoich preferencji partyjnych (4 proc., wzrost o 1 punkt).

Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” (368) zostało zrealizowane w dniach od 4 do 14 stycznia 2021 roku na próbie liczącej 1150 osób. W tym: 44,1 proc. metodą CAPI, 42,8 proc – CATI i 13,1 proc. – CAWI).

Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod: wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI), wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI) – dane kontaktowe respondent otrzymywał w liście zapowiednim od CBOS lub samodzielne wypełnienie ankiety internetowej, do której dostęp był możliwy na podstawie loginu i hasła przekazanego respondentowi w liście zapowiednim od CBOS. We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań oraz strukturę.

