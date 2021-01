"Brak szczepionek i za krótkie igły". Posłowie pytają o nieobecność rządu na unijnych posiedzeniach

Spośród 16 posiedzeń Health Security Committee UE polski rząd nie uczestniczył w 11. Zdaniem posłów PO, to podczas spotkań "ważyły się między innymi losy szczepionek dla państw członkowskich", a absencja przedstawicieli rządu "przełożyła się na to, że w Polsce brakuje szczepionek". Główny Inspektor Sanitarny wydał oświadczenie w tej sprawie.

Posłanka Monika Wielichowska wyjaśniła podczas czwartkowej konferencji prasowej, że Health Security Committee to gremium, które rozmawia o logistyce, zakupach i szczegółach technicznych. - Dochodzi tam do podejmowania bardzo ważnych decyzji, m.in. o zakupie szczepionek w ramach unijnego mechanizmu - wskazała.

KO złożyła wniosek o zwołanie posiedzenia Komisji Zdrowia w tej sprawie. - Oczekujemy wyjaśnień ze strony szefa KPRM i pełnomocnika rządu ds. szczepień Michała Dworczyka i ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, dlaczego Polska ignorowała posiedzenia komitetu KE. Ta absencja może wyjaśniać kilka błędów, które spowalniają proces szczepień. Przypomnijmy, że 8 tys. dawek szczepionki zostało zmarnowane. Polskie MZ zaczęło reagować dopiero, kiedy przetoczyła się burza. Lekarze alarmowali media, że muszą wylewać szczepionkę do zlewu - mówił Jan Grabiec, rzecznik PO.

"Za krótkie igły, które kupił polski rząd"

- Lekarze alarmują, że wraz z pakietami szczepionek dostają zbyt krótkie igły do strzykawek, co może prowadzić do tego, że preparat nie zadziała prawidłowo - przekazał poseł PO.

Jak przekazał, rząd podjął indywidualną decyzję o zakupach igieł. - Gdzie, od kogo i na jakich warunkach je zakupiono? Będziemy oczekiwali tych odpowiedzi - dodał Grabiec.

"Pytacie dlaczego brakuje szczepionek w Polsce? Może dlatego, że na 14 posiedzeń Health Security Committee UE polski rząd nie uczestniczył w 9. Na 14 narad w sprawie szczepionek byli tylko 5 razy. Tam ważyły się między innymi losy szczepionek dla państw członkowskich" - napisał Arłukowicz.

Pytacie dlaczego brakuje szczepionek w Polsce?

Może dlatego, że na 14 posiedzeń Health Security Committee UE polski rząd nie uczestniczył w 9.

Na 14 narad w sprawie szczepionek byli tylko 5 razy.

"Unijny Health Security Committee zajmuje się m.in. decyzjami ws. wspólnych zamówień, tymczasem od września Polska nie bierze udziału w jego spotkaniach!!! Chyba tylko dlatego, że nie można przepuścić tam zleceń dla znajomych narciarzy..." - napisała Kamila Gasiuk-Pihowicz, posłanka Koalicji Obywatelskiej.

Wcześniej w czwartek Lewica poinformowała, że zawiadamia policję ws. niewpuszczenia posłów na kontrolę do Ministerstwa Zdrowia. Jak mówili w czwartek posłowie, uniemożliwienie im przeprowadzenia "kontroli poselskiej jest niedopełnieniem obowiązków i działaniem na szkodę interesu publicznego".

W środę parlamentarzyści Lewicy próbowali przeprowadzić kontrolę w Ministerstwie Zdrowia. Jej powodem były doniesienia portalu Politico, który informował, że Polska zamówiła 6,6 mln dawek szczepionek firmy Moderna, chociaż przysługiwało jej 13 mln. Do kontroli jednak nie doszło, choć - jak podkreślała posłanka Agnieszka Dziemianowicz-Bąk - była zapowiedziana.

"Nie zapadają żadne decyzje dotyczące wspólnych zamówień"

Po południu Główny Inspektorat Sanitarny wydał oświadczenie ws. udziału Polski w posiedzeniach unijnej komisji.

"Kategorycznie zaprzeczam jakoby HSC zajmowało się wspólnymi zamówieniami UE w zakresie szczepionek, czy jakiegokolwiek innego sprzętu medycznego. Wiedza w tym temacie jest powszechnie dostępna choćby na stronach Komisji Europejskiej" - podkreślono w komunikacie.

Jak dodano, "na poziomie UE wspólnymi zakupami szczepionek zajmuje się Rada Sterująca wspólnego mechanizmu zakupu szczepionek APA (Steering Board under the joint EU approach to COVID-19 vaccines procurement - APA). Przedstawicielem Polski w tej Radzie jest Prezes URPL".

"Komitet ds. Bezpieczeństwa Zdrowotnego (HSC) to grupa doradcza ds. bezpieczeństwa zdrowotnego na szczeblu europejskim. Komitet zajmuje się m.in. wymianą najlepszych praktyk i informacji na temat krajowych działań w zakresie zdrowia. Na posiedzeniach Komitetu nie są podejmowane oraz nie zapadają żadne decyzje dotyczące wspólnych zamówień - ani w ramach procedury określanej jako JPA (Joint Procurement Agreement) ani w ramach procedury określanej jako APA (Advanced Purchase Agreement)" - podkreślono.

Zwrócono także uwagę, że "reprezentantem Polski w HSC jest przedstawiciel Głównego Inspektora Sanitarnego i nigdy w historii nie była nim osoba w randze podsekretarza stanu. Obecnie reprezentacja Polski w HSC, decyzją GIS, jest poszerzana z uwagi na większą częstotliwość konsultacji w zakresie reakcji poszczególnych państw na zagrożenia epidemiczne".

