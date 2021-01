Ukarani za łamanie obostrzeń wygrywają w sądach. W Warszawie to połowa rozpatrzonych spraw

W Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie zarejestrowanych jest 100 spraw dotyczących skarg na decyzje Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego dotyczących kar pieniężnych za łamanie obostrzeń.

Połowa skarg odrzucona

Do tej pory rozpoznano 18 z nich. - W 9 przypadkach sąd odrzucił skargi, w 5 przypadkach uchylił decyzję organu I i II instancji oraz w 4 przypadkach sąd stwierdził nieważność decyzji I i II instancji - poinformował polsatnews.pl Dominik Niewirowski, z Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Chodzi o kary od 5 do 30 tys. zł.

Większość złożonych skarg dotyczy kar za naruszenie zakazu przemieszczania (ok. 40 spraw). Za naruszenie obowiązku kwarantanny zarejestrowanych jest ok. 30 spraw, za naruszenie obowiązku zakrywania ust i nosa ok. 15 spraw, ok. 5 dotyczy nakazu poddania się obowiązkowej kwarantannie. Również ok. 5 spraw dotyczy nieprzestrzegania organizowania zgromadzeń.

Do sądu zgłoszona została także sprawa nałożenia kary finansowej na przedsiębiorcę za niezastosowanie się do czasowego ograniczenia prowadzenia działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej.