Wyprowadziła męża na smyczy, by ominąć obostrzenia. Interweniowała policja

Do interwencji policji doszło ok. godz. 21 w sobotę. Policja przekazała, że nietypowa para szła w kierunku centrum miasta. Kobieta prowadziła swojego partnera na smyczy.

Zgodnie z przepisami wprowadzonymi przez premiera prowincji Francoisa Legaulta, od godz. 20 do 5 rano obowiązuje zakaz przemieszczania się. Wyjątek stanowią m.in. niektóre grupy zawodowe jak medycy i służby mundurowe oraz właściciele psów. Warunkiem wyprowadzenia zwierzęcia jest nieoddalanie się od swojego miejsca zamieszkania na więcej niż kilometr.

ZOBACZ: Szczepionka Pfizera poradzi sobie z nowymi mutacjami koronawirusa SARS-CoV-2

Po zatrzymaniu przez policję para przyjęła dwa mandaty w wysokości 1,5 tys. dolarów kanadyjskich każdy (blisko 4,4 tys. złotych). Małżeństwo zapewniło, że już nigdy nie będzie próbowało obejść obostrzeń.

News from Quebec:



I just confirmed with Sherbrooke police that a husband and wife were fined for walking after curfew with the man on a leash. The officer told me her defense was she is allowed to walk a dog after curfew.



They were fined $1500 each.@CTVMontreal @CTVNews