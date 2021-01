300 gości w hotelu nad morzem. Tłumaczyli, że grają w szachy

Ponad 300 gości, mimo obowiązujących obostrzeń, zebrało się w jednym z hoteli we Władysławowie. Jak ustaliła na miejscu policja, miały się tam odbywać zawody w grę w szachy. Służby prowadzą postępowanie wyjaśniające w tej sprawie.

Do powiatowego sanepidu wpłynęło zgłoszenie o znacznej liczbie osób przebywającej w hotelu na terenie gminy we Władysławowie. Kontrola, którą w piątek przeprowadzili policjanci z pracownikami sanepidu wykazała, że w obiekcie zakwaterowanych jest 300 osób.

Podczas działań mundurowi ustalili, że w placówce odbywają się zawody sportowe - gra w szachy. Policja ustala teraz, czy doszło do złamania obowiązujących obostrzeń. - Z uwagi na niejasności oraz braki w dokumentacji wszczęli czynności wyjaśniające w tej sprawie - mówi podkom. Monika Bradtke Naczelnik wydziału Prewencji KPP Puck

ZOBACZ: "Zaskakująco niska". Minister zdrowia o nowej liczbie przypadków koronawirusa

Sanepid prowadzi odrębne postępowanie administracyjne.

W ostatnich dniach policjanci z Pucka wraz z sanepidem przeprowadzają wzmożone kontrole w miejscowościach turystycznych sprawdzając, czy hotele i pensjonaty stosują się do rządowych wytycznych. Do 31 stycznia obowiązuje ograniczenie w działalności hoteli. Mogą one przyjmować m.in. służby mundurowe czy medyków.

WIDEO - Niepożądane reakcje na szczepionkę. Dworczyk przekazał najnowsze dane Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

pgo/ml/ polsatnews.pl