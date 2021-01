Wyrywał krzyże i rozbijał znicze, a potem pobił człowieka. Został aresztowany

W sobotę nad ranem policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śląskim otrzymali zgłoszenie dotyczące niszczenia nagrobków mieszczących się na cmentarzu parafialnym w Lubomi przy ul. Pogrzebieńskiej. Sprawca wyrwał krzyże, rozrzucił kwiaty i rozbił znicze.

- Jak się okazało, sprawca oddalił się z cmentarza przed przyjazdem stróżów prawa i udał się do jednego z domów na terenie Lubomi, gdzie zaatakował jego właściciela. O czwartej nad ranem zapukał do drzwi i mężczyznę, który mu otworzył poprosił o herbatę. Po chwili go zaatakował, zadając kilka ciosów i uciekł - powiedział PAP mł. asp. Patryk Błasik z wodzisławskiej policji.

Znieważył miejsce spoczynku zmarłych

Mężczyznę odpowiadającego rysopisowi zauważyli i zatrzymali policjanci z Gorzyc. Sprawcą okazał się 31-letni mieszkaniec województwa mazowieckiego. Był trzeźwy.

ZOBACZ: Atak nożownika w Warszawie. Policja szuka sprawcy

Jak powiedział Błasik, 31-latek usłyszał zarzuty znieważenia miejsca spoczynku sześciu zmarłych i spowodowania średniego uszczerbku na zdrowiu u pobitego mężczyzny. W poniedziałek Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim na wniosek prokuratora aresztował podejrzanego na trzy miesiące. Grozi mu kara do 5 lat więzienia.

WIDEO - Trzyletni koszmar. Nie mogli pozbyć się z mieszkania dzikich lokatorów Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

rsr/PAP