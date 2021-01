Tusk wróci do polskiej polityki? Schetyna: jego obecność jest potrzebna

Poseł PO na antenie Polsat News był pytany o możliwy powrót urzędującego szefa Europejskiej Partii Ludowej do polskiej polityki. O takiej możliwości pisał m.in. mecenas Roman Giertych, który we wpisie na Facebooku, że "na horyzoncie widać, że Donald Tusk z nową siłą zabiera się za politykę w Polsce, co może oznaczać zbudowanie jakiegoś sensownego rozdania przed najbliższymi wyborami.

ZOBACZ: Donald Tusk spotkał się z liderką Strajku Kobiet. "Polskie kobiety nie ustąpią w walce"

- Donald Tusk ma ważną rolę jako szef EPP i swoje obowiązki. Nie wiem jakie ma plany, co do powrotu do polityki krajowej - zapewnił Schetyna, dodając, że z Tuskiem rozmawia "o polityce zagranicznej, piłce nożnej i wielu rzeczach, które są ważne i ważniejsze".

- Natomiast uważam, że w tej sytuacji, w której jest dzisiaj opozycja, czyli przed koniecznością zbudowania projektu wspólnego udziału i uczestnictwa w wyborach samorządowych i parlamentarnych w 2023 r., obecność Donalda Tuska z jego doświadczeniem budowania takich konstrukcji jest bardzo ważna i potrzebna - mówił Schetyna.

"Proces integracji opozycji"

Dorota Gawryluk zwróciła uwagę na życzenia, które Grzegorz Schetyna złożył z okazji 20-lecia działalności Platformy Obywatelskiej. Poseł w niedzielę życzył partii m.in. "nie zamykania się w elitarnej czy medialnej bańce" oraz "nie ulegania modom i trendom, które nie mają nic wspólnego z prawdziwymi potrzebami Polaków". Były przewodniczący pisał też o modelu przywództwa, który "wykorzysta cały potencjał partii".

- Największa partia opozycyjna musi mieć inicjatywę w procesie integracji opozycji. Wierzę, że Borys Budka zdaje sobie z tego sprawę i będzie taki plan realizował i to jest coś oczywistego - wszyscy się pomieścimy. Uważam, że trzeba wykorzystać potencjał i zasób PO, Koalicji Obywatelskiej, wśród wszystkich środowisk i partii politycznych, które chcą demokratycznej opozycji, które chcą ze sobą rozmawiać i ze sobą współpracować. To jest proces. Jesteśmy w nim, żeby przygotować go dobrze w 2023 r. - mówił Schetyna.

WIDEO - Trzyletni koszmar. Nie mogli pozbyć się z mieszkania dzikich lokatorów Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

bas/ Polsat News