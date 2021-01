Mazowsze. Ruszyły testy przesiewowe dla nauczycieli. Dodatkowe punkty pobrań w karetkach

Warszawskie Pogotowie Ratunkowe wspiera rząd i wysyła na ulice województwa mazowieckiego siedem dodatkowych ambulansów wymazowych do testowania nauczycieli - poinformował w poniedziałek Piotr Owczarski z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego.

W kraju rozpoczęła się wielka operacja testowania przesiewowego na obecność COVID-19, która obejmuje nauczycieli klas I-III szkół podstawowych, nauczycieli szkół specjalnych i pracowników obsługi administracyjnej szkół. Według informacji Ministerstwa Edukacji i Nauki do udziału w testach do piątku zgłosiło się około 165 tys. osób. Do ich dyspozycji jest 600 punktów wymazowych. Akcję wspiera też 130 zespołów Wojsk Obrony Terytorialnej.

Więcej mobilnych punktów

"Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego +Meditrans+ SPZOZ w Warszawie uruchomiła aż siedem dodatkowych mobilnych zespołów wymazowych" - poinformował Piotr Owczarski, główny specjalista ds. marketingu, promocji i środków zewnętrznych WSPRiTS "Meditrans" SPZOZ w Warszawie.

Jak zaznaczył, informacje na temat liczby chętnych osób, które chciały poddać się testowi zbierały kuratoria oświaty od dyrektorów szkół i Wojewódzkie Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne. Każdy, kto się zgłosił otrzyma odpowiednie skierowanie, a następnie sanepid zdecyduje o miejscu wykonania testu. Badania będą wykonywane za pomocą testu PCR. Proces testowania jest dobrowolny i bezpłatny.

"Te dodatkowe siedem zespołów wymazowych będą każdego dnia przemieszczały się według zapotrzebowania, które będzie wskazywała Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna" - zaznaczył. Podkreślił przy tym, że czas pracy poszczególnych zespołów wymazowych jest uzależniony od liczby osób, które trafią do punktów wymazowych. "Punkty te będą czynne tak długo, jak będzie kolejka osób do zaszczepienia" - powiedział.

Mazowsze jest wyzwaniem

Jak dodał, Mazowsze jest największym pod względem powierzchni i ludności województwem w Polsce (...) dlatego ważne jest, by na tak dużym obszarze punktów badań było jak najwięcej. "Ważne jest też, by były one mobilne i znajdowały się tam, gdzie tego potrzebują ludzie, dlatego zdecydowaliśmy się wesprzeć rząd w procesie testowania" – zaznaczył Owczarski.

"Wszystkim zależy bowiem na tym, by proces był realizowany sprawnie i szybko, a nauczyciele jak najszybciej chcą wiedzieć, czy mają wynik pozytywny. Pracujemy bez żadnych ograniczeń czasowych, a więc do skutku" - dodał. Testowanie zakończy się 15 stycznia.

Jak wyjaśnił, każdego dnia mobilne zespoły wymazowe "Meditrans" będą pracowały też w innym miejscu, co ma kluczowe znaczenie dla testowanych mieszkańców województwa. Lokalizacje ambulansów będą ustalane każdego dnia przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Warszawie.

Owczarski podkreśla, że Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans" SPZOZ w Warszawie od marca 2020 roku jest na pierwszej linii frontu walki z COVID-19. Jako pierwsza w kraju uruchomiła dodatkowe ambulanse tzw. covidowe w stolicy. Była też jedną z pierwszych stacji w kraju, która uruchomiła specjalne mobilne zespoły wymazowe (od 16 do 20). Teraz znów jest liderem, bo zorganizowała dodatkowo aż siedem mobilnych zespołów wymazowych do testowania wyłącznie nauczycieli.

dsk/ PAP