Australia chce zbudować lotnisko na Antarktydzie. Naukowcy protestują

Australia planuje budowę największego projektu infrastrukturalnego Antarktydy: lotniska i pasa startowego o 2,7 km długości i 40 m szerokości, które miałyby powstać w pobliżu stacji badawczej Davis.

ZOBACZ: Olbrzymia góra lodowa zmierza w stronę wyspy. Pilna misja naukowców

Rząd w Canberze przekonuje, że jest to niezbędne, aby zapewnić naukowcom i zespołom ratowniczym całoroczny dostęp do stacji. Pomysł po raz kolejny stał się przedmiotem dyskusji po tym, jak w czasie świat Bożego Narodzenia konieczne było ewakuowanie jednego z pracowników, zaś utworzenie tymczasowego lądowiska dla helikoptera miało znacznie wydłużyć akcję ratunkową. Podnosi się także argument strategiczny: Australia chce przeciwdziałać rosnącej obecności Chin na zamarzniętym kontynencie.

Antarctic ice runways under construction for medevac



Work has begun on constructing two #Antarctic ice runways to use in the medevac of a patient from Australia’s Davis research station.



More information here 👉https://t.co/N90K6s1Nfn



📸 Dan Dyer pic.twitter.com/qvujccKicj