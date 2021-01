Tłum napierał, policjant krzyczał z bólu. Wstrząsające nagranie z zamieszek w USA

Na opublikowanym filmie możemy dostrzec, że policjant ma problemy z oddychaniem. Funkcjonariusz został przytrzaśnięty skrzydłem drzwi. Mężczyzna krzyczał z bólu i wołał o pomoc, ale na pragnących się wedrzeć do wnętrza Kapitolu osobach nie robiło to wrażenia.

Nic ich to nie obchodziło

- Nic ich to tak naprawdę nie obchodziło - powiedział fotograf Jon Farina, autor nagrania - Nie było z nimi żadnej rozmowy. Chcieli się tam dostać, niezależnie od tego, co stanie im na drodze - podsumował.

This is what the pro-Trump mob did to American law enforcement officers after the President incited a deadly riot at the U.S. Capitol



(warning, graphic video) pic.twitter.com/4RNsZQAYbh