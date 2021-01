Wieża straciła kontakt z Boeingiem. Rybacy znaleźli "elementy przypominające szczątki wraku"

Sriwijaya Air nie wydało jeszcze oficjalnego komunikatu w sprawie zdarzenia, twierdząc, że musi wpierw zebrać i sprawdzić wszystkie dane - pisze Reuters.

Jak podaje portal mirror.co.uk, lokalny urzędnik rządowy powiedział, że rybacy znaleźli "coś, co wyglądało na wrak samolotu na wodach na północ od Dżakarty". - Znaleźliśmy kilka kabli, kawałek dżinsów i kawałki metalu na wodzie - powiedział rozmówca indonezyjskiego oddziału CNN, który był na miejscu zdarzenia.

JUST IN: Video of civilians finding small parts from the Sriwijaya Air flight SJ182 that departed from Jakarta, Indonesia #SJ182 #SriwijayaAir pic.twitter.com/44Qnm6V8qC

Agencja ratownictwa lotniczego Basarnas podała, że znalazła "podejrzane szczątki w morzu na północ od Dżakarty", ale - jak podkreślił jej przedstawiciel Agus Haryono: "na obecnym etapie nie może jeszcze ostatecznie potwierdzić, że odnoszą się one do rejsu SJ182 obsługiwanego przez linie Sriwijaya Air".

Flightradar24 podał, że samolot "stracił ponad 3 tys. metrów wysokości w mniej niż jedną minutę, około cztery minuty po starcie z Dżakarty".

This is what we know about Sriwijaya Air flight #SJ182 based on ADS-B data.



Route: Jakarta to Pontianak

Callsign: SJY182

Aircraft: Boeing 737-500, PK-CLC

Take off: 07:36 UTC

Highest altitude: 10,900 feet

Last altitude: 250 feet

Signal lost: 07:40 UTChttps://t.co/fNZqlIR2dz pic.twitter.com/CPzFJdsuJZ