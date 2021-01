Gala Mistrzów Sportu na żywo w sobotę w Polsacie i Polsacie Sport

Rok 2020 był bardzo trudny dla wszystkich sportowców oraz kibiców, ale Biało-Czerwoni na przekór pandemii zaprezentowali się w nim fantastycznie. Dość powiedzieć, że o statuetkę Czempiona rywalizują: najlepszy piłkarz świata i zdobywca Ligi Mistrzów UEFA, triumfator Turnieju Czterech Skoczni, zwyciężczyni wielkoszlemowego Rolanda Garrosa, mistrz największej organizacji MMA na świecie, Mistrz Europy w zapasach czy podwójny Indywidualny Mistrz Świata na żużlu.

Co więcej, aż trzynastu z piętnastu nominowanych sportowców to przedstawiciele całkowicie różnych dyscyplin. Oprócz tych wymienionych wyżej, o laur zwycięzcy rywalizują też wschodzący gwiazdor światowych szachów, najszybsza pływaczka stylem dowolnym minionego roku, przebojowy rajdowiec, wybitna lekkoatletka oraz utytułowana specjalistka od łyżwiarstwa na torze krótkim. Jedynie skoki narciarskie i kolarstwo mogą poszczycić się dwoma swoimi przedstawicielami w obecnej edycji Plebiscytu. Takie bogactwo kandydatów do miana Najlepszego Sportowca Polski 2020 roku, sprawia że kibice będą głosować na swoich faworytów do ostatnich chwil.

Start o 18:30

Transmisja Gali Mistrzów Sportu rozpocznie się w sobotę 9 stycznia o godzinie 18:30 na antenie Polsatu Sport. Studio prowadzone przez Paulinę Chylewską i Bożydara Iwanowa odwiedzą wybitni sportowcy i eksperci, którzy będą prześcigać się w typowaniu Zwycięzcy. Od godziny 20:00 transmisja dostępna będzie także w otwartym Polsacie. Gospodarzami Gali Mistrzów Sportu będą dziennikarze Telewizji Polsat oraz Przeglądu Sportowego - Jerzy Mielewski i Aldona Marciniak.

Oprócz przyznania statuetki dla Najlepszego Sportowca Polski 2020 roku, organizatorzy Plebiscytu wręczą też szereg nagród dodatkowych w takich kategoriach jak Trener Roku, Superczempion, Esport, Sport Bez Barier czy Mecenas Polskiego Sportu w Trudnych Czasach. Wieczór umilą również występy artystyczne Beaty Kozidrak i Grzegorza Hyżego oraz materiały filmowe. Po zakończeniu części oficjalnej reporterzy i kamery Polsatu Sport pozostaną na posterunkach do późnych godzin wieczornych.

Tegoroczna Gala Mistrzów Sportu po raz pierwszy odbędzie się bez udziału publiczności.



W Programie udział wezmą wyłącznie sportowcy nominowani w Plebiscycie oraz osoby wręczające nagrody. Wszyscy obecni na Gali, w tym pracownicy odpowiedzialni za realizację telewizyjną, przed wejściem na plan zdjęciowy zostaną przebadani na obecność koronawirusa. Program zostanie zrealizowany z uwzględnieniem wszystkich obostrzeń i rządowych zaleceń sanitarnych.

Lista nominowanych w Plebiscycie na Najlepszego Sportowca Polski 2020 roku (kolejność alfabetyczna):



1. Jan Błachowicz (MMA)

2. Jan-Krzysztof Duda (szachy)

3. Magomedmurad Gadżijew (zapasy)

4. Kajetan Kajetanowicz (rajdy samochodowe)

5. Dawid Kubacki (skoki narciarskie)

6. Michał Kwiatkowski (kolarstwo)

7. Wilfredo Leon (siatkówka)

8. Robert Lewandowski (piłka nożna)

9. Natalia Maliszewska (short-track)

10. Katarzyna Niewiadoma (kolarstwo)

11. Kamil Stoch (skoki narciarskie)

12. Iga Świątek (tenis)

13. Justyna Święty-Ersetic (lekkoatletyka)

14. Katarzyna Wasick (pływanie)

15. Bartosz Zmarzlik (żużel)

W Plebiscycie można głosować za pomocą tradycyjnych kuponów publikowanych codziennie w „Przeglądzie Sportowym” oraz w wybranych wydaniach dziennika „Fakt” oraz Fakt TV, online na stronach organizatorów (plebiscyt.przegladsportowy.pl i polsatsport.pl), a także poprzez SMS-y. Ostateczna kolejność dziesiątki najlepszych sportowców Polski mijającego roku zostanie ustalona w głosowaniu SMS-owym podczas Gali Mistrzów Sportu. Audytorem Plebiscytu jest firma EY Polska.



Idea Plebiscytu narodziła się w 1926 roku z inicjatywy ówczesnego redaktora naczelnego „Przeglądu Sportowego” Kazimierza Wierzyńskiego. Postanowiono, aby czytelnicy corocznie wybierali dziesięciu najlepszych sportowców Polski, z których pierwszy zyska miano Sportowca Roku. Wśród Zwycięzców Plebiscytu znaleźli się legendarni polscy atleci tworzący historię światowego sportu – zarówno bohaterowie Dwudziestolecia międzywojennego, jak Halina Konopacka, Jadwiga Jędrzejowska, Janusz Kusociński, Wacław Kuchar czy Stanisław Marusarz, sławy powojenne – Irena Szewińska, Janusz Sidło, Ryszard Szurkowski, Władysław Kozakiewicz, Zbigniew Boniek, jak i współcześni herosi sportowych aren z Justyną Kowalczyk, Otylią Jędrzejczak, Adamem Małyszem, Robertem Lewandowskim, Anitą Włodarczyk, Kamilem Stochem, Bartoszem Kurkiem i Bartoszem Zmarzlikiem na czele.

Plebiscyt Przeglądu Sportowego jest drugim najstarszym tego typu konkursem na świecie. Zaledwie rok wcześniej szwedzki dziennik Svenska Dagbladet zaczął przyznawać nagrody najlepszemu sportowcowi lub zespołowi roku. Nagrody te wręczane są nieprzerwanie od 1925 roku.

