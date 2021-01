Nielegalnie sprzedawał pakiety telewizyjne po "promocyjnej" cenie. Grozi mu do 3 lat więzienia

Mieszkaniec Białobrzegów udostępniał kilkudziesięciu osobom płatne kanały telewizyjne. Pobierał od swoich klientów opłaty i przesyłał im sygnał telewizyjny za pośrednictwem internetu. Osoby, które zakupiły "usługę" u 41-latka miały dostęp do najwyższych pakietów sieci telewizyjnych oferowanych przez jednego z nadawców satelitarnych.

ZOBACZ: Zbigniew Stonoga zatrzymany. Prokuratura czeka na jego wydanie

Sprawą zajęli się funkcjonariusze do walki z cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie oraz policjanci z Łańcuta. W mieszkaniu oszusta policjanci odnaleźli sprzęt służący do rozsyłanie sygnału. "41-latek usłyszał już zarzuty i przyznał się do winy. Mężczyzna będzie odpowiadał zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 5 lipca 2002r. o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym. Grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności. " - informuje podkarpacka policja.

ZOBACZ: To był najlepszy rok w historii stacji Polsat News!

Za przestępstwo jakim jest sharing grozi do trzech lat pozbawienia wolności. Odbiorców nielegalnego sygnału również czeka odpowiedzialność karna.

WIDEO - Ekspert: Trump to nie Ameryka Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

dsk/ml/ polsatnews.pl