Nowe zarzuty korupcyjne dla Sławomira Nowaka

W czwartek po południu zakończyło się przesłuchanie b. ministra transportu Sławomira Nowaka, któremu prokurator przedstawił dodatkowe zarzuty korupcyjne. Prokuratura zawnioskowała do sądu o przedłużenie aresztu Nowakowi - ustaliła PAP.

- Czynności procesowe z udziałem Sławomira N. zostały zakończone. Usłyszał on dodatkowe zarzuty obejmujące przestępstwa o charakterze korupcyjnym, jednak z uwagi na konieczność przeprowadzenia czynności procesowych pozostałych zatrzymanych osób, prokuratura nie podaje szczegółowych informacji co do treści zarzutów oraz stanowiska podejrzanego - powiedziała prok. Aleksandra Skrzyniarz, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Wiadomo, że zarzuty przyjmowania korzyści majątkowych stawiane Nowakowi dotyczą przestępstw popełnionych w czasie, gdy był on szefem Państwowej Agencji Drogowej Ukrainy Ukrawtodor.

Jak ustaliła PAP, około godz. 17 mają rozpocząć się czynności z udziałem pozostałych podejrzanych, zatrzymanych w czwartek rano przez Centralne Biuro Antykorupcyjne.

emi/ PAP