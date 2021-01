IMGW ostrzega - śnieg i lód na drogach w niemal całej Polsce

Instytut Meteorologi i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia dla niemal całego kraju. Synoptycy prognozują intensywne opady deszczu i deszczu ze śniegiem w 14 województwach. Choć po południu i wieczorem w wielu miejscach może zrobić się biało, to niestety może być niebezpiecznie.

"Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach, deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu" - podaje IMGW.

⚠️IMGW-PIB wydał nowe #ostrzeżenia #meteo 1° na #oblodzenie dla praktycznie całego kraju (z wyjątkiem woj. dolnośląskiego i opolskiego).

Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach śniegu z deszczem i śniegu.



🚗Uważajcie szczególnie na drogach!#IMGW pic.twitter.com/LlpUBzryoH — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) January 7, 2021

Szczególną uwagę na drogach powinni zachować kierowcy. Temperatura przy gruncie w wielu miejscach spadnie nawet do -5 stopni Celsjusza, a to sprawi, że na drogach pojawi się oblodzenie. Miejscami mogą też pojawiać się mgły. Ostrzeżenia obowiązują do jutra, do godz. 9:00. Kapryśna aura ominie jedynie województwo opolskie oraz dolnośląskie.

Alerty zaczynają obowiązywać od czwartku od około godziny 19 i będę obowiązywać do piątku do godziny 8-9 rano.

