Jan Maria Rokita nowym RPO? Politycy komentują

Prezydent Andrzej Duda ocenił w wywiadzie dla portalu Interia.pl, że "całkiem dobrym i wartym rozważenia kandydatem na Rzecznika Praw Obywatelskich mógłby być Jan Maria Rokita". Według prezydenta, Rokita uczestniczył w tworzeniu prawa i rozumie jego niedostatki, osobiście wiele doświadczył, a jego wyczucie spraw ludzkich może mieć wymiar szczególny.

Odpowiadając w czwartek w Programie Trzecim Polskiego Radia na pytanie o ewentualną kandydaturę Rokity na RPO, Gowin powiedział, że "bardzo się cieszy z wysunięcia tej kandydatury", ale - jak zaznaczył - "to jest jeszcze kandydatura niewiążąca".

"Gdyby żadna z trzech..."

- Jesteśmy przed głosowaniem w Sejmie nad trzema innymi kandydaturami, w tym kandydaturą pana ministra (wiceministra spraw zagranicznych Piotra Wawrzyka), który został wysunięty przez obóz Zjednoczonej Prawicy - powiedział wicepremier.

Zarazem Gowin ocenił, że gdyby okazało się, że "żadna z tych trzech kandydatur nie uzyskuje poparcia parlamentu, warto wrócić do kandydatury Jana Rokity".

Pytany, czy Rokita "będzie w grze na poważnie i oficjalnie" Gowin stwierdził, że "wydaje się, iż nie będzie trudności z osiągnięciem poparcia w Sejmie, natomiast sytuacja w Senacie, przy każdej kandydaturze będzie pod znakiem zapytania". Nie wykluczył, takiego scenariusza, "że będziemy musieli podejść do wyboru Rzecznika Praw Obywatelskich ponownie".

Przeszłość Rokity

Rokita był w przeszłości m.in. politykiem Unii Wolności, Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego, a następnie Platformy Obywatelskiej (był członkiem PO do 2013 r.) i przez wiele lat posłem; z czynnego udziału w polityce wycofał się w 2007 r., gdy zrezygnował z kandydowania w przedterminowych wyborach parlamentarnych, później zajmował się m.in. publicystyką, był komentatorem politycznym.

Rzecznika Praw Obywatelskich powołuje Sejm za zgodą Senatu na wniosek marszałka Sejmu albo grupy 35 posłów. Jeżeli Senat odmówi wyrażenia zgody na powołanie rzecznika (na podjęcie uchwały wyrażającej zgodę lub sprzeciw ma miesiąc), Sejm powołuje na stanowisko rzecznika inną osobę.

5-letnia kadencja RPO Adama Bodnara upłynęła na początku września ub.r., ale - zgodnie z ustawą o Rzeczniku Praw Obywatelskich - nadal pełni on tę funkcję do czasu powołania swego następcy. Posłowie już dwukrotnie próbowali wybrać następcę Adama Bodnara na nowego RPO; za każdym razem jedyną zgłoszoną (przez kluby KO i Lewicy) kandydatką była mec. Zuzanna Rudzińska-Bluszcz. Jej kandydatury w głosowaniu dwukrotnie nie poparło jednak PiS.

"Proces się zakończył"

Do pomysłu prezydenta odniósł się w czwartek w TOK FM Borys Budka. - Przypominam panu prezydentowi, że proces zgłaszania kandydatów się zakończył (29 grudnia). Jeśli ma takie pomysły, to mógłby skonsultować to we własnym obozie, o ile jakikolwiek własny obóz go słucha - powiedział.

- Mamy wspaniałą kandydatkę na RPO (mec. Zuzannę Rudzińską-Bluszcz) zgłoszoną przez ponad 1000 organizacji pozarządowych. PiS niestety od dłuższego czasu blokuje wybór rzecznika. Śmiem twierdzić, że PiS będzie próbować zamknąć biuro rzecznika w tej formule przez Trybunał Konstytucyjny - ocenił szef PO.

Zdaniem Budki "prezydent może mieć różne inicjatywy, ale najpierw powinien otworzyć regulamin Sejmu".

Trzech kandydatów

Obecnie kandydatami są: wysunięty przez PSL i Konfederację Robert Gwiazdowski, zgłoszona po raz kolejny przez KO i Lewicę i ciesząca się poparciem ponad tysiąca organizacji pozarządowych mec. Zuzanna Rudzińska-Bluszcz oraz zgłoszony przez PiS wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk.

We wrześniu ub.r. grupa posłów PiS skierowała do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie konstytucyjności przepisu ustawy o RPO dotyczącego pełnienia obowiązków przez dotychczasowego Rzecznika po upływie jego kadencji, do czasu powołania jego następcy. Zdaniem wnioskodawców, taki przepis jest niezgodny z konstytucją. Trybunał ma się zająć wnioskiem 19 stycznia.

