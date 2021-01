"Po konsultacjach z ekspertami w dziedzinie zdrowia oraz artystami, którzy mają się pojawić na ceremonii, zmieniamy harmonogram 63. dorocznej imprezy. Zostanie ona zorganizowana w niedzielę, 14 marca 2021 r. Pogarszająca się sytuacja epidemiczna w Los Angeles, przeciążenie szpitali i nowe wytyczne władz stanowych spowodowały konieczność przełożenia ceremonii" - napisano w komunikacie The Recording Academy, która organizuje Grammy.

After thoughtful conversations with health experts, our host and artists scheduled to appear, we are rescheduling the 63rd #GRAMMYs to be broadcast Sunday, March 14, 2021.



More details: https://t.co/JyrHZ7JpQi