Rydzyk prosi Polaków o 1 proc. podatku. "Nikt nie zabierze w wieczność ze sobą czegokolwiek"

"Pan Jezus powie do nas na Sądzie Ostatecznym: »Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili«. Nikt nie zabierze w wieczność ze sobą czegokolwiek. Zabierzemy zasługi za dobre czyny i one będą za nami przemawiały." - w takich słowach ojciec Tadeusz Rydzyk apeluje o przekazanie 1 proc. podatku na Fundację Nasza Przyszłość.

Apel redemptorysty z Torunia pojawił się na stronie internetowej Radia Maryja. "Znamy powiedzenie: »Kto myśli na rok do przodu – sieje zboże, na dziesięć i więcej lat – sadzi las, a daleko w przyszłość – dobrze kształtuje, formuje dzieci i młodzież«. W Radiu Maryja i dziełach przy nim powstałych jest nas niewielu, ale usiłujemy czynić bardzo wiele. Pomagamy także formować po polsku i katolicku dla Pana Boga, rodziny, Ojczyzny, ludzi – dzieci i młodzież" - czytamy w komunikacie.

Żyje się trudniej

Już podczas urodzin Radia Maryja, ojciec Rydzyk informował o problemach finansowych wywołanych przez pandemię koronawirusa. Teraz ponownie wspomniał o trudnościach z jakimi zmaga się fundacja oraz jego media.

ZOBACZ: Słowa o. Rydzyka na urodzinach Radia Maryja. Szef Nowoczesnej chce zawiadomić prokuraturę

"Niemal wszystkim podczas pandemii żyje się trudniej, także Radio Maryja i TV Trwam mają problemy, trudniej jest te dzieła utrzymać. Tym bardziej prosimy, by nie lekceważyć możliwość przekazania 1 proc. podatku na rzecz naszej fundacji" - napisano w oficjalnym komunikacie. Jak poinformowała "Rzeczpospolita" od kilku lat wpływy Fundacji Nasza Przyszłość z 1 proc. podatku wynoszą ponad 4 mln zł rocznie.

Kształcenie uczniów

"Uczymy, by w przyszłości młodzi kierowali się wytrwałością, niezłomną wiarą w Pana Boga i by byli dumni, że są Polakami" - przyznał Tadeusz Rydzyk.

Pochwalił się też dotychczasowymi osiągnięciami fundacji. Są to głównie działania związane z kształceniem młodzieży. Z zebranych środków udało się do tej pory sfinansować warsztaty dziennikarskie dla niemal 60 tys. uczniów szkół średnich. Ponadto Fundacja Nasza Przyszłość organizuje koncerty religijno-patriotyczne oraz współfinansuje badania naukowe Instytutu Pamięć i Tożsamość. Fundacja zapewnia również letnie staże i praktyki studentów Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej oraz wydaje i bezpłatnie rozdaje książki "pomagające w formacji dzieci i młodzieży".

Redemptorysta przypomina, że prowadzący działalność gospodarczą mają czas na rozliczenie się do końca stycznia. Emeryci, renciści i pozostali płatnicy mogą zrobić to do końca kwietnia.

WIDEO - Kara dla WUM za szczepienia znanych osób. Co najmniej 250 tys. zł Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

das/msl/ polsatnews.pl