Plus poszerza zasięg 5G. W zasięgu ponad 7 mln mieszkańców Polski

Początek 2021 roku to już ponad 1000 stacji bazowych 5G Plusa i ponad 7 milionów osób w zasięgu w całej Polsce. Dzięki uruchomionym kolejnym nadajnikom, z najszybszej sieci 5G można już korzystać we wszystkich 16 województwach. Zgodnie z planami operatora w 2021 r. najnowocześniejsze 5G 2600 MHz TDD od Plusa obejmie zasięgiem łącznie ponad 11 milionów mieszkańców Polski.

Ponad 1000 nadajników i ponad 7 milionów mieszkańców Polski z 16 województw z dostępem do 5G w Plusie

Plus dynamicznie rozwija sieć 5G. Na początku stycznia, dzięki kolejnemu etapowi rozbudowy sieci, łączna liczba stacji bazowych 5G Plusa przekroczyła 1000, a w zasięgu sieci 5G znalazło się przeszło 7 milionów Polaków. Najszybsza sieć 5G dostępna jest już w każdym z 16 województw.

ZOBACZ: Ponad 5,2 miliona mieszkańców Polski w zasięgu 5G Plusa na koniec listopada

– Łącznie ponad 1000 stacji bazowych z 5G to taki nasz mały noworoczny prezent dla mieszkańców Polski. W minionym roku sieć 5G była technologiczną nowością. W 2021 wraz z dynamicznym rozwojem 5G w Plusie ta nowoczesna technologia stanie się powszechnie dostępnym standardem. Już teraz ponad 7 milionów osób w Polsce jest w zasięgu 5G Plusa i ma możliwość korzystania z najnowocześniejszego i najszybszego Internetu mobilnego – powiedział Jacek Felczykowski, Członek Zarządu Cyfrowego Polsatu i Polkomtelu, operatora sieci Plus.

Nowe miejscowości z 5G Plusa

Na liście nowych lokalizacji w zasięgu 5G Plusa znalazły się: Lublin, Kielce, Białystok, Suwałki, Zamość, Płock, Sieradz, Siedlce, Łomża, Ostrołęka, Ciechanów, Konstantynów Łódzki, Bielany Wrocławskie, Dominów, Białobrzegi, Chrzanów Duży, Czosnów, Janówek Pierwszy, Józefów k/Otwocka, Kolonia Lesznowola, Laski, Michałowice k/Raszyna, Mysiadło, Nadarzyn, Nowe Iganie, Otrębusy, Radzymin, Raszyn, Rajszew, Podkowa Leśna, Brzeźno, Jamno, Białe Błota.

Miasta z kolejnymi stacjami 5G Plusa

Dodatkowe stacje bazowe zostały uruchomione również w miastach, w których 5G było już obecne wcześniej. Kolejne nadajniki pojawiły się m.in. w: Warszawie, Krakowie, Łodzi, Wrocławiu, Opolu, Katowicach, Rzeszowie, Gdańsku, Poznaniu, Szczecinie, Bydgoszczy, Olsztynie czy Zielonej Górze.

Aktualna lista miejscowości

Aktualna lista miejscowości w zasięgu 5G w Plusie (na zielono zaznaczono nowe miejscowości objęte zasięgiem 5G):

województwo dolnośląskie: Wrocław, Wałbrzych, Jelenia Góra, Legnica, Boguszów Gorce, Kobierzyce, Bielany Wrocławskie,

Wrocław, Wałbrzych, Jelenia Góra, Legnica, Boguszów Gorce, Kobierzyce, Bielany Wrocławskie, województwo kujawsko-pomorskie: Bydgoszcz, Toruń, Włocławek, Białe Błota,

Bydgoszcz, Toruń, Włocławek, Białe Błota, województwo lubelskie: Biała Podlaska, Lublin, Zamość, Dominów,

Biała Podlaska, Lublin, Zamość, Dominów, województwo lubuskie: Zielona Góra, Gorzów Wielkopolski,

Zielona Góra, Gorzów Wielkopolski, województwo łódzkie: Łódź, Piotrków Trybunalski, Skierniewice, Konstantynów Łódzki, Sieradz,

Łódź, Piotrków Trybunalski, Skierniewice, Konstantynów Łódzki, Sieradz, województwo małopolskie: Kraków, Tarnów, Nowy Sącz, Szczyglice,

Kraków, Tarnów, Nowy Sącz, Szczyglice, województwo mazowieckie: Warszawa, Radom, Pruszków, Legionowo, Piaseczno, Otwock, Wołomin, Ząbki, Grodzisk Mazowiecki, Marki, Piastów, Kobyłka, Józefów, Sulejówek, Zielonka, Konstancin-Jeziorna, Łomianki, Milanówek, Brwinów, Ożarów Mazowiecki, Karczew, Halinów, Wieliszew, Jabłonna, Zalesie Górne, Kanie, Rembelszczyzna, Komornica, Janki, Izabelin, Sękocin, Wolica, Kazuń, Urzut, Rzakta, Dawidy Bankowe, Siedlce, Ostrołęka, Ciechanów, Białobrzegi, Chrzanów Duży, Czosnów, Janówek Pierwszy, Józefów k/Otwocka, Kolonia Lesznowola, Laski, Michałowice k/Raszyna, Mysiadło, Nadarzyn, Nowe Iganie, Otrębusy, Płock, Radzymin, Raszyn, Rajszew, Podkowa Leśna,

Warszawa, Radom, Pruszków, Legionowo, Piaseczno, Otwock, Wołomin, Ząbki, Grodzisk Mazowiecki, Marki, Piastów, Kobyłka, Józefów, Sulejówek, Zielonka, Konstancin-Jeziorna, Łomianki, Milanówek, Brwinów, Ożarów Mazowiecki, Karczew, Halinów, Wieliszew, Jabłonna, Zalesie Górne, Kanie, Rembelszczyzna, Komornica, Janki, Izabelin, Sękocin, Wolica, Kazuń, Urzut, Rzakta, Dawidy Bankowe, Siedlce, Ostrołęka, Ciechanów, Białobrzegi, Chrzanów Duży, Czosnów, Janówek Pierwszy, Józefów k/Otwocka, Kolonia Lesznowola, Laski, Michałowice k/Raszyna, Mysiadło, Nadarzyn, Nowe Iganie, Otrębusy, Płock, Radzymin, Raszyn, Rajszew, Podkowa Leśna, województwo opolskie: Opole,

Opole, województwo podkarpackie: Rzeszów, Tarnobrzeg, Krosno,

Rzeszów, Tarnobrzeg, Krosno, województwo podlaskie: Białystok, Łomża, Suwałki,

Białystok, Łomża, Suwałki, województwo pomorskie: Gdańsk, Gdynia, Sopot, Słupsk, Kowale,

Gdańsk, Gdynia, Sopot, Słupsk, Kowale, województwo śląskie: Katowice, Dąbrowa Górnicza, Częstochowa, Gliwice, Bielsko-Biała, Sosnowiec, Tychy, Zabrze, Ruda Śląska, Bytom, Piekary Śląskie, Chorzów, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice, Mysłowice, Lędziny, Mikołów, Będzin, Wola Kiedrzyńska,

Katowice, Dąbrowa Górnicza, Częstochowa, Gliwice, Bielsko-Biała, Sosnowiec, Tychy, Zabrze, Ruda Śląska, Bytom, Piekary Śląskie, Chorzów, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice, Mysłowice, Lędziny, Mikołów, Będzin, Wola Kiedrzyńska, województwo świętokrzyskie: Kielce,

Kielce, województwo warmińsko-mazurskie: Olsztyn, Elbląg,

Olsztyn, Elbląg, województwo wielkopolskie: Poznań, Kalisz, Piła, Konin, Konin Stare Miasto, Baranowo, Brzeźno,

Poznań, Kalisz, Piła, Konin, Konin Stare Miasto, Baranowo, Brzeźno, województwo zachodniopomorskie: Szczecin, Koszalin, Przecław, Jamno.

Aktualny zasięg 5G w Plusie można sprawdzić na: https://www.plus.pl/mapa-zasiegu.

Portfolio sprzętów – pierwszy w Polsce smartfon 5G za mniej niż 1000 zł

W ofercie Plusa jest już prawie 20 smartfonów i routerów 5G, w tym najtańszy na rynku smartfon realme 7 5G. Dzięki dużemu wyborowi sprzętów z różnych półek cenowych, 5G może stać się technologią dla każdego, powszechnie dostępną i do codziennego użytku. Pod koniec 2020 roku do oferty Plusa trafił na wyłączność pierwszy smartfon 5G w cenie poniżej 1000 zł – realme 7 5G.

Rozwój sieci 5G w Plusie – 11 mln osób i ponad 150 miejscowości w zasięgu 5G 2600 MHz TDD w 2021 roku

W 2021 roku Plus planuje oferować 5G na ponad 1700 stacjach, we wszystkich obecnych oraz byłych miastach wojewódzkich oraz szeregu innych miejscowości. Tym samym z najszybszej sieci 5G 2600 MHz TDD w Polsce będzie mogło korzystać już ponad 11 milionów osób.

5G w Plusie jest rozwijane na nowoczesnej infrastrukturze dostarczonej przez firmy Nokia i Ericsson.

Kolejne technologie i częstotliwości

Plus pracuje obecnie również nad rozwojem sieci 5G przy wykorzystaniu kolejnych częstotliwości i technologii. Pozwoli to w przyszłości wzmocnić pozycję lidera 5G w Polsce i oferować go jeszcze większej liczbie klientów w jeszcze większej liczbie lokalizacji. O decyzjach i działaniach w tym zakresie będziemy informować na bieżąco.

5G Plusa – nowa jakość internetu mobilnego

Miniony rok pokazał, jak ważne jest stabilne i szybkie łącze internetowe. Rosnący transfer danych związany z przeniesieniem wielu aktywności w przestrzeń wirtualną jeszcze mocniej podkreślił znaczenie rozwoju sieci najnowszej generacji dla gospodarki i społeczeństwa. Plus jako jedyny operator na polskim rynku przeznaczył dla sieci 5G osobne pasmo 2600 MHz w technologii TDD, zwiększając tym samym pojemność sieci.

Wraz z rozwojem sieci 5G obecnie wykorzystywane pasmo 2600 MHz zapewni lepsze pokrycie zasięgowe i większą pojemność sieci niż w przypadku wykorzystania jedynie pasma z zakresu 3400-3800 MHz i pozwoli zachować przewagę na kolejnych etapach budowy 5G związaną

z możliwością łączenia pasm.

red/ polsatnews.pl