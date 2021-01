Norwegia: Kolejne osunięcie ziemi. Akcje ratowniczą przerwano

Jak poinformował Roy Alkvist z norweskiej policji, nikt nie został ranny. - Do odwołania wstrzymujemy poszukiwania. To zbyt niebezpieczne - oświadczył.

ZOBACZ: Norwegia: nieopodal Oslo osunęła się ziemia. 11 osób zaginionych

Do tej pory w ruinach domów znaleziono siedem ciał ofiar osunięcia się ziemi. Służby oceniają, że w gruzowisku znajdują się obszary z dostępem do tlenu. Pewną nadzieję dało wydobycie żywego psa. Utrudnieniem są ujemne temperatury oraz padający śnieg.

Z zagrożonego osunięciem się ziemi obszaru ewakuowano ponad 1000 osób.

Dziura na 700 metrów

Bilans katastrofy w Ask to także 10 osób rannych oraz 31 zawalonych domów mieszkalnych oraz dziewięć innych budynków.

With the ground still too unstable for emergency workers to navigate, rescuers used drones in hopes of finding 10 people still missing after a landslide in southern Norway destroyed more than a dozen buildings. At least three bodies have been recovered. https://t.co/AFJhM0stWn pic.twitter.com/Uj1BUVcZxq