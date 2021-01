Półkolonie w szkołach. Podano wytyczne

Z uwagi na pandemię COVID-19 ferie zimowe w roku szkolnym 2020/2021 odbędą się dla wszystkich uczniów w tym samym terminie, czyli 4-17 stycznia 2021 r. Dopuszczone są tylko dwie formy zorganizowanego wypoczynku, wyłącznie w formie półkolonii dla uczniów klas I-IV szkoły podstawowej oraz w formie obozów szkoleniowych dla uczniów szkół mistrzostwa sportowego i oddziałów mistrzostwa sportowego w szkołach ogólnodostępnych.

W wytycznych opisano, jak bezpiecznie zorganizować półkolonie, m.in. warunki pobytu, założenia organizacyjne półkolonii, obowiązki rodziców/opiekunów prawnych, kwestie dotyczące higieny, wyżywienia, transportu, realizacji programu i procedury postępowania w przypadku potwierdzenia zakażenia koronawirusem.

Zajęcia dla zdrowych

Wskazano, że w półkoloniach uczestniczyć mogą wyłącznie dzieci bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.

Rodzice muszą podać m.in. organizatorowi i kierownikowi półkolonii numer telefonu lub inny kontakt umożliwiający szybką komunikację. Są też zobowiązani do niezwłocznego - do dwóch godzin - odbioru dziecka z półkolonii, jeśli u ich dziecka wystąpią niepokojące objawy choroby. Odprowadzając i odbierając dziecko ze szkoły, powinni być zdrowi, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. Odprowadzając dzieci, mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły.

Rodzice mają również obowiązek poinformować organizatora o tym, że dziecko choruje na chorobę przewlekłą mogącą narazić je na cięższy przebieg zakażenia, na etapie zgłaszania udziału w półkolonii w karcie kwalifikacyjnej uczestnika półkolonii. Rodzice powinni kupić też dziecku indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni publicznej.

Grupy do 12 osób

Podano też, że półkolonie mogą być organizowane tylko w szkołach lub placówkach spełniających warunki bezpieczeństwa. Na cele półkolonii mogą być przeznaczone: sale świetlicowe, sale dydaktyczne i sale gimnastyczne, które zapewniają zachowanie dystansu społecznego. Minimalna przestrzeń w sali nie może być mniejsza niż 4 metry kwadratowe na osobę. Jedna grupa uczestników półkolonii powinna przebywać w wyznaczonej i stałej sali. Skład grupy ma się nie zmieniać.

Grupa powinna też mieć swojego stałego wychowawcę. Może w niej przebywać do 12 uczestników, a przy określaniu liczby dzieci w grupie należy uwzględnić także rodzaj niepełnosprawności ewentualnego uczestnika.

W godzinach trwania półkolonii w szkole nie mogą odbywać się inne zajęcia.

Dezynfekcja po posiłkach

Spożywanie posiłków powinno odbywać się w tych samych grupach i z zachowaniem dystansu. Odległość między stolikami powinna wynosić co najmniej 1,5 m, chyba że między stolikami jest przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stolika. W czasie posiłku w stołówce poszczególne grupy nie powinny się ze sobą kontaktować ani siedzieć przy tych samych stolikach. Po każdej grupie należy dezynfekować blaty stołów i poręcze krzeseł.

Dzieci mogą także spożywać posiłki i napoje przyniesione z domu.

Całość wytycznych dla organizatorów półkolonii w szkołach podstawowych dostępna jest na stronie internetowej resortu edukacji i na stronach kuratoriów oświaty.