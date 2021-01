Szczepienia dzieci przeciwko rotawirusom. Będą obowiązkowe i bezpłatne

Nowy Program Szczepień Ochronnych na 2021 rok przewiduje, że szczepienia przeciwko rotawirusom będą dla wszystkich dzieci bezpłatne i obowiązkowe. Do tej pory były jedynie zalecane i nie finansowało ich państwo. Rodzice, którzy zdecydowali się na podanie szczepionki musieli płacić za jedną dawkę przeciętnie około 300 zł. Cały cykl tego szczepienia kosztował niejednokrotnie nawet około 1000 zł.

Z opublikowanego nowego programu szczepień obowiązkowych na 2021 rok wynika, że wśród szczepionek, które obowiązkowo będą podawane dzieciom będą szczepionki na rotawirusy. Mają one być podawane od drugiego do szóstego miesiąca życia dziecka. To nie jedyne zmiany w kalendarzu szczepień, zmienionym przez rozporządzenie ministra zdrowia, które weszło w życie 1 stycznia 2021 roku.

Z kalendarzem szczepień ochronnych na 2021 rok można zapoznać się na stronie Państwowego Zakładu Higieny - Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego.

Na rotawirusy obowiązkowo i bezpłatnie

Obowiązkowo i bezpłatnie na rotawirusy będą szczepione dzieci w pierwszych miesiącach życia. Szczepienie to będzie obowiązkowe dla dzieci, które urodziły się po 31 grudnia 2020 roku.

W zależności od rodzaju szczepionki, szczepienie może składać z dwóch lub trzech dawek.

Z zaleceń wynika, że pierwsza dawka szczepionki przeciwko rotawirusom powinna być podana między 6. a 8. tygodniem życia dziecka, jednak nie później niż przed ukończeniem 12 tygodnia. Ostatnia dawka szczepionki - w zależności od jej rodzaju 2. lub 3. - powinna zostać podana przed ukończeniem 24 tygodnia życia. W przypadku ostatniej dawki szczepionki 3-dawkowej granica ta może zostać przekroczona z ważnych przyczyn do 32 tygodnia życia. Kolejne dawki powinny być podawane w odstępach nie krótszych niż cztery tygodnie.

Jednak już wiadomo, że szczepienia na rotawirusy będą realizowane w całym kraju jednym preparatem - szczepionką żywą RotaTeq podawaną doustnie w postaci roztworu, w schemacie trzydawkowym. Rotawirusy odpowiedzialne są za występowanie nieżytu żołądkowo-jelitowego u dzieci. Szczepienia będą wykonywane w poradniach Podstawowej Opieki Zdrowotnej i oddziałach neonatologicznych.

Dla dzieci urodzonych w 2020 r. szczepienie na rotawirusy nadal jest "zalecane", co oznacza, że jest nieobowiązkowe, a jego koszt ponoszą rodzice.

Zmiana dotyczy także szczepienia po przebyciu odry, świnki lub różyczki. Zamiast po upływie co najmniej czterech tygodni od wyzdrowienia, teraz będzie można wykonać szczepienie na te choroby "po ustąpieniu ostrych objawów i poprawie stanu ogólnego pacjenta."

Szczepienia zalecane dla nowych grup

Zmiany dotyczą także szczepień zalecanych. Resort zdrowia zaleca szczepienie przeciwko ospie wietrznej uczniom i studentom szkół medycznych bądź takim, które prowadzą kierunki medyczne oraz pracownikom służby zdrowia.

Osoby, których aktywność fizyczna związana jest z częstym przebywaniem na zewnątrz są kolejną grupą, której zaleca się szczepienia przeciwko odkleszczowemu zapaleniu mózgu.

Z kolei zaszczepienie przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu A polecane jest teraz również osobom z grup ryzyka, w których liczba zachorowań jest zwiększona. Są wśród nich pracownicy medyczni, zwłaszcza personel oddziałów zakaźnych, pediatrycznych i gastroenterologicznych.

W grupie osób, którym rekomendowane są szczepienia przeciwko odrze, śwince i różyczce, pojawili się uczniowie i studenci szkół oraz uczelni medycznych lub innych prowadzących kierunki medyczne, a także personel służby zdrowia.

Z kolei w grupach, którym zalecane jest szczepienie na pneumokoki nie są już wymieniane osoby po 50. roku życia.

COVID-19 może opóźnić szczepienia

O konieczności zachowania należytej ostrożności podczas wykonywania obowiązkowych szczepień informuje z kolei opublikowany 26 października zeszłego roku w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie Programu Szczepień Ochronnych (PSO) na 2021 rok.

W związku z pandemią koronawirusa obowiązkowe szczepienia ochronne dzieci i młodzieży trzeba przeprowadzać w taki sposób, aby nie miały one styczności z osobami chorymi.

Komunikat przewiduje, że w wyjątkowych sytuacjach, gdy nie jest możliwe przeprowadzanie lekarskich badań kwalifikacyjnych oraz szczepień można odroczyć terminy szczepień uzupełniających nie dłużej niż o 3 miesiące. Z koeli szczepienia przypominające można odroczyć nie dłużej niż o 12 miesięcy. W takich przypadkach przeprowadzane są szczepienia wyrównawcze i ustalany jest Indywidualny Kalendarz Szczepień.

