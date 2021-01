19-latek groził, że się zabije. Zastrzelili go policjanci

Policjanci zastrzelili 19-latka, który w stanie Pensylwania (USA) miał wymachiwać bronią, grożąc, że się zabije. Do tragedii doszło, kiedy młody mężczyzna miał skierować w stronę funkcjonariuszy pistolet. 19-latek trafił do szpitala, gdzie zmarł.

Do zdarzenia doszło w środę, na moście przy trasie nr 33 w Monroe County (Pensylwania). To tam policjanci zastali 19-letniego Christiana Halla, który miał przy sobie broń.

Młody mężczyzna wymachując pistoletem groził, że popełni samobójstwo. Jak podaje policja, 19-latek początkowo stosował się do poleceń, funkcjonariuszy, którzy próbowali skłonić go do odłożenia broni.

Hall w pewnym momencie miał jednak znowu chwycić za broń, wymierzyć ją w stronę policjantów i ruszyć w ich kierunków. Wówczas został postrzelony i aresztowany przez mundurowych. Ranny trafił do szpitala, gdzie zmarł.

Policja bada okoliczności zdarzenia.

pgo/msl/ nypost.com