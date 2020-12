Od 20:00 Sylwestrowa Moc Przebojów. Jak przygotować się do największej domówki?

Ten rok zakończymy oczywiście domówką z Polsatem. Będzie huczna i zaskakująca, ale warto się do niej przygotować, zadbać o stroje, dobre jedzenie i przede wszystkim - doskonały nastrój. Jak to zrobić, opowiedziały "Wydarzeniom" nasze sylwestrowe gwiazdy. Początek imprezy o godz. 20:00 w Polsacie, IPLA.TV, Interia.pl oraz Polsat News i polsatnews.pl.

Na tę imprezę warto się wybrać. - Kochani będzie zabawa i będzie się działo, najlepszy Sylwester tylko z Telewizją Polsat - zapraszał Adam Asanov, lider zespołu Piersi.

Ten sylwester będzie inny niż poprzednie, ale to wcale nie oznacza, że będzie gorszy. Ale by był wyjątkowy, trzeba się do niego dobrze przygotować. - Żebyśmy się poczuli tak, jakbyśmy byli na imprezie, bo to będzie jedna wielka impreza, tylko, że w domu - mówiła Karolina Gilon, jedna z prowadzących Sylwestrową Moc Przebojów.

Jak się przygotować?

- Oj, przepraszam, poniosło mnie trochę. Nie wiem, jak wy, ale ja już rozgrzewam się do Sylwestrowej Mocy Przebojów - mówił na udostępnionym Polsatowi nagraniu jeden z prowadzących Sylwestrową Moc Przebojów, tancerz - Rafał Maserak. "Wydarzenia" zajrzały bowiem do domów gwiazd, z prośbą o radę, jak rozwiązać najbardziej palące kwestie związane z domówką, czyli co zjeść, w co się ubrać, czego słuchać i czy tańczyć - a jeśli tak, to co i do czego.

Na sylwestrowej scenie nie zabraknie ulubionych artystów. W ten wyjątkowy wieczór wystąpi ponad dwadzieścia gwiazd. - Podczas Sylwestrowej Mocy Przebojów w Polsacie wszyscy musimy tańczyć - przekonywał Rafał Maserak i nie trzeba być zawodowcem, by i w domu zabłysnąć z małym układem tanecznym.

Sylwestrowe kreacje

A jeśli mowa o tańcach, to trzeba zadbać o odpowiednią kreację. - Kobiety powinny zrobić sobie piękny makijaż, przepiękne fryzury, ubrać jakąś swoją ulubioną kieckę. Po miesiącach izolacji i zamknięcia w domach sylwester to dobra okazja, by zajrzeć do szafy - doradzała Karolina Gilon.



Zdradziła, że sama, gdyby miała zostać w domu, założyła by swoją "ulubioną kreację z programu Love Island" albo "fajną marynarkę cekinową". - Nie zostawajmy w piżamkach, nie zostawajmy w dresach, tylko się wystrójmy - zachęcała.

I ostatnia, ale nie najmniej ważna kwestia - jedzenie. Tu ważne jest, by wybrać to, co się lubi.



- Ja mam takie jedno ulubione danie, ale to nie jest danie tylko na sylwestra - ale przez cały rok. To pomyślcie, co to może być? Ziemniak, obieraczka... - kluczył Maserak. Chodziło mu o frytki.

Oto przepis na najlepszą domówkę w Polsce.

