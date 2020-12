Transport autokarowy otrzyma wsparcie. Pomógł prezydent

Jak podało w środę Money.pl, "prezydent Andrzej Duda osobiście zaangażował się w pomoc dla branży transportu turystycznego, która została początkowo pominięta w tarczy 6.0". "Przedsiębiorcy dostali nie tylko zwolnienie z opłat do ZUS i postojowe dla pracowników na trzy miesiące. Ich zobowiązania wobec firm leasingowych przez kolejnych 12 miesięcy ma pomóc spłacać Agencja Rozwoju Przemysłu" - poinformowano.

Link do artykułu prezydent Andrzej Duda umieścił w środę po południu na Twitterze. "Bardzo dziękuję wszystkim zaangażowanym w wypracowanie rozwiązań wspierających branżę turystycznych przewozów autokarowych w bardzo trudnych czasach. Mam nadzieję i życzę, by 2021 rok był dla Państwa pomyślny!" - napisał Andrzej Duda.

"Branża była pogrążona w rozpaczy"

List do prezydenta - jak podaje Money.pl - był pomysłem prezesa firmy transportowej Raf-Trans oraz szefa Polskiego Stowarzyszenia Przewoźników Autokarowych Rafała Jańczuka. W rozmowie z portalem tłumaczy on, że "branża była pogrążona w rozpaczy, ponieważ rząd wykluczył ich początkowo z pomocy przewidzianej w tarczy 6.0", a on bez powodzenia apelował do Ministerstwa Infrastruktury oraz Ministerstwa Rozwoju Pracy i Technologii, aż w końcu poprosił prezydenta.

"Dwa dni po tym, jak wysłałem do prezydenta list, odezwała się do mnie jego kancelaria. Zostaliśmy zaproszeni na spotkanie. Nie żadną tam wideokonferencję, ale bezpośrednio mieliśmy przyjść do pałacu i opowiedzieć o naszych problemach" - powiedział Money.pl Jańczak i - jak opowiada dalej - u prezydenta okazało się, że odbywa się sztab kryzysowy z udziałem m.in. wiceministra rozwoju Marka Niedużaka, prezesów Agencji Rozwoju Przemysłu i Banku Gospodarstwa Krajowego oraz firm leasingowych.

Prezydencka obietnica

Portal poinformował ponadto, że "zarówno Związek Polskiego Leasingu, który był obecny na spotkaniu w pałacu, jak również prezes Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP) potwierdzili, że w trakcie rozmowy, która odbyła się kilka tygodni temu u prezydenta, postanowiono, że od stycznia 2021 r. zostaną uruchomione dla całej branży przewozowej nowe instrumenty pomocowe i rząd je wdroży".

Jak przekazał portalowi prezes PSPA, transportowcy otrzymali również na spotkaniu u prezydenta obietnicę od przedstawiciela rządu włączenia ich do tarczy 6.0.