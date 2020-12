Papież do Polaków: nie oceniajmy roku jedynie przez pryzmat cierpień

Papież Franciszek, zwracając się w środę z Watykanu do Polaków, zachęcił do tego, by nie oceniać kończącego się roku tylko przez pryzmat cierpień i ograniczeń z powodu pandemii koronawirusa, ale i otrzymanego dobra. Podczas audiencji generalnej Franciszek złożył życzenia noworoczne.