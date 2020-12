Korwin-Mikke spowodował kolizję bez ważnego prawa jazdy. "Sąd nakazał oddanie mi dokumentu"

21 grudnia Janusz Korwin-Mikke spowodował kolizję drogową. Jak podaje RMF FM, poseł Konfederacji nie miał ważnego prawa jazdy. - Nie wiem czy to jest ważne. Mam przy sobie wyrok sądowy, który nakazuje oddanie mi prawa jazdy. Policja do tej pory to honorowała, a minęło już dziesięć lat - powiedział polityk w rozmowie z Interią.