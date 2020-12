- Wystąpimy z wnioskiem do FIS (Międzynarodowej Federacji Narciarskiej - red.) o powtórzenie kwalifikacji w ramach serii próbnej lub dopuszczenie naszych zawodników do konkursu bez kwalifikacji - powiedział Polsat News prezes Polskiego Związku Narciarskiego Apoloniusz Tajner. Jak dodał, "mamy poparcie, żeby iść w tym kierunku". - Mamy szansę, żeby któreś z tych rozwiązań było - podkreślił.

W niedzielę poinformowano, że jeden z polskich skoczków, biorących udział w Turnieju Czterech Skoczni - Klemens Murańka - ma pozytywny wynik testu na koronawirusa. W poniedziałek zdecydowano o niedopuszczeniu do udziału w kwalifikacjach w Oberstdorfie całego zespołu polskich skoczków.



Wieczorem okazało się, że Murańka nie jest zakażony koronawirusem.

- Ten negatywny wynik oznacza, że prawdopodobnie to poprzednie badanie było błędne. Dzisiaj powtórzono badania całej reprezentacji. Dla wszystkich oprócz Murańki zrobiono szybkie testy i wszystkie wyszły negatywne - mówił Tajner w rozmowie z Grzegorzem Urbankiem.

Jak dodał, "Murańce zrobiono wymaz z gardła, czyli test PCR". - Wyniki doszły dopiero po kwalifikacjach, choć mieliśmy mieć je wcześniej. Wynik jest negatywny - mówił szef związku.

Pytany o to, co dalej z polską reprezentacją w konkursie, Tajner odpowiedział: "od 10:00 rano jesteśmy na gorącej linii".



- Sytuacja się klaruje w tym kierunku, że wystąpimy z wnioskiem do FIS-u, do organizatora o powtórzenie kwalifikacji w ramach serii próbnej lub dopuszczenie naszych zawodników do konkursu bez kwalifikacji - mówił Tajner.



Jak dodał, "poprosimy też, ponieważ wszystko odbędzie się na odprawie technicznej, gdzie będą wszyscy trenerzy innych reprezentacji, o poparcie naszego wniosku i myślę, że to najbardziej prawdopodobne, że to się tak zakończy".

- Zapowiedziano jeszcze badanie naszej grupy jutro do południa. To będą testy antygenowe - poinformował Tajner.



- Do tej pory nasza grupa, 15 osób, 8 osób ze sztabu i 7 zawodników, odbyła już 75 testów. To ogromne ilości testów i dość duże koszty - mówił Tajner.



Poinformował, że decyzja ws. udziału polskich skoczków w konkursie powinna zapaść jutro do 11:00.



- Mamy poparcie władz FIS, żeby iść w tym kierunku. Myślę, że w tej chwili to wykroczyło szeroko poza Oberstdorf. Mamy duże szanse, żeby któreś z tych rozwiązań było - dodał Tajner.

