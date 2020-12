Dwa auta dostawcze marki Mercedes z polskimi tablicami rejestracyjnymi wyjechały z fabryki Pfizera w Belgii. Najprawdopodobniej to nimi jadą do kraju pierwsze partie szczepionki przeciw koronawirusowi. Pozostałe pojazdy kierują się do innych krajów Unii Europejskiej. Towarzyszy im obstawa policji.