Za nami bardzo ciężki rok, mimo wszystko cieszymy się sukcesami; to Polska wynegocjowała największy budżet z Unii Europejskiej, te 770 mld zł, to 770 miliardów szans na lepsze jutro - można usłyszeć w nowym spocie opublikowanym przez Prawo i Sprawiedliwość.

W środę PiS w mediach społecznościowych opublikowało krótki film, w którym podsumowano mijający rok oraz podkreślono, że Polska wynegocjowała 770 mld zł z unijnego budżetu.

- Za nami bardzo ciężki rok. Gdyby w 2019 ktoś powiedział, co wydarzy się w 2020, nikt by nie uwierzył. To rok nie tylko walki o zdrowie, bezpieczeństwo i gospodarkę, ale o to, co będzie z nami jutro, za miesiąc, czy za kilka lat. Mimo wszystko cieszymy się sukcesami, które w natłoku informacji mogą przejść niezauważone, a są wielkie - mówi lektorka.

ZOBACZ: Sondaż: 13,3 proc. - Morawiecki wygranym sporu o budżet UE; 4,4 proc. - Ziobro

W spocie podkreślono, że to Polska wynegocjowała największy budżet z Unii Europejskiej. - Te pieniądze, to 770 mld zł. To 770 miliardów szans na lepsze jutro: na miejsca pracy, na pomoc firmom, na rozwój, na lepszą edukację, na wsparcie polskiego rolnictwa - słyszymy.

- Wszyscy wiemy, że po nocy przychodzi dzień. 2021 – nowy, lepszy czas. Prawo i Sprawiedliwość - podsumowano.

🇵🇱 Polska wynegocjowała największy budżet z #UE. To aż 7⃣7⃣0⃣ miliardów zł!



ZOBACZ najnowszy spot Prawa i Sprawiedliwości.



Podaj dalej! 🔁 pic.twitter.com/KPTR11gxHd — Prawo i Sprawiedliwość (@pisorgpl) December 23, 2020

- Tym spotem przypominamy o sukcesie z wynegocjowaniem ogromnych środków, najwyższych w historii z Unii Europejskiej. Jego skala została w ostatnich tygodniach nieco przysłonięta bieżącą polityką, a warto o tym mówić - powiedział wicerzecznik PiS Radosław Fogiel.

ZOBACZ: "Historyczne osiągnięcie" vs "to bajeczka". Europosłowie podzieleni w sprawie efektów szczytu UE

Jak dodał, gdyby odnosić się do dotychczasowych środków i "słynnego tortu z euro, którym chwalił się kiedyś b. premier Donald Tusk, my wynegocjowaliśmy takich tortów 2 i pół".

- Chcemy, by perspektywa tych środków, ich wykorzystania dla rozwoju i odbudowy, dała Polakom nadzieję i była szansą na odbicie gospodarcze i społeczne w nadchodzącym roku. To Prawo i Sprawiedliwość cały czas jest jedyną partią, która daje Polakom gwarancje bezpieczeństwa w trudnym czasie związanym z pandemią - podkreślił Fogiel.

Porozumienie ws. budżetu

W ubiegłym tygodniu, po uprzedniej zgodzie Parlamentu Europejskiego, kraje członkowskie w ramach Rady UE przyjęły rozporządzenie określające budżet unijny na lata 2021-2027 w wysokosci 1074,3 mld euro dla unijnej "27" w cenach z 2018 r. Wraz z funduszem odbudowy w wysokości 750 mld euro pozwoli to UE na zapewnienie bezprecedensowego finansowania w wysokości 1,8 bln euro w nadchodzących latach na wsparcie naprawy gospodarek po pandemii Covid-19 i realizację priorytetów UE.

ZOBACZ: "Udało się zdobyć wszystko, co było możliwe". Kaczyński podsumował szczyt UE

Przyjęcie kolejnego wieloletniego budżetu UE stało się możliwe, po tym gdy na grudniowym szczycie UE doszło do porozumienia ws rozporządzenia dotyczącego mechanizmu warunkowości - łączącego dostęp do środków UE z kwestią praworządności. Rozporządzeniu sprzeciwiały się Polska i Węgry uznając m.in. że zawiera ono rozwiązania pozatraktatowe; premierzy obu krajów zapowiadali możliwość zawetowania budżetu UE na l. 2021-2027.

Po kolejnych negocjacjach przywódcy osiągnęli kompromis i w konkluzjach Rady Europejskiej znalazły się zapisy dotyczące mechanizmu warunkowości m.in., że budżet UE, włączając Next Generation EU (instrument odbudowy), musi być chroniony przeciwko wszelkiego rodzaju nadużyciom finansowym, korupcji, konfliktowi interesów, a samo ustalenie, że doszło do naruszenia zasady państwa prawnego nie wystarczy do uruchomienia mechanizmu blokowania środków finansowych dla państw członkowskich.

WIDEO - Prognoza pogody - wtorek, 22 grudnia - rano Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

dk/ PAP