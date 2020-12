Boże Narodzenie w Watykanie. Błogosławieństwo Urbi et Orbi w zmienionej formie

Z powodu częściowego lockdownu we Włoszech Watykan wprowadza zmiany w programie działalności papieża Franciszka. Najbliższe modlitwy Anioł Pański 26 i 27 grudnia oraz 1, 3 i 6 stycznia Franciszek odmówi z papieskiej biblioteki. To powrót do sytuacji z wiosny.