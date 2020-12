Kaczyński dla "Rzeczpospolitej": tym razem jeszcze będę kandydował, ale na pewno ostatni raz

Kaczyński w wywiadzie - który ma się w całości ukazać w poniedziałkowym wydaniu gazety - pytany był m.in. o to, że prezydent-elekt Stanów Zjednoczonych Joe Biden ma 78 lat oraz czy jest to dla niego model obecności w polityce.

"W Polsce nie ma tradycji gerontokracji. Interesowałem się polityką już jako dziecko i wtedy rządzili ludzie starzy. Dla mnie było to oczywiste. Później to się zaczęło zmieniać" - odpowiedział Kaczyński. Według prezesa PiS, "w tej sprawie dobry jest umiar".

ZOBACZ: Kaczyński: prawdopodobne, że Morawiecki będzie premierem do końca kadencji

"Warto wierzyć starym, wielkim instytucjom. Wiek kanoniczny w Kościele to 75 lat. To wystarczy. Ale to nie oznacza, że będę w polityce do tego wieku. Może odejdę wcześniej - to byłaby decyzja partii, w której jest teraz dużo młodych, energicznych ludzi, którzy mogliby mnie doskonale zastąpić" - powiedział wicepremier, który sam ma 71 lat.

"Spór pięćdziesięciolatków"

Na uwagę dziennikarza, że to "tzw. spór czterdziestolatków", Kaczyński odparł: "Teraz już raczej pięćdziesięciolatków".

"Nie jest to oczywiście zapowiedź mojego odejścia. Jeżeli tylko COVID minie, to będzie kongres i wybory w PiS. Tym razem jeszcze będę kandydował. Ale na pewno ostatni raz" - zaznaczył szef PiS.

Kongres PiS początkowo zapowiadany był na jesień. Szef Komitetu Wykonawczego PiS Krzysztof Sobolewski mówił pod koniec listopada, że ma nadzieję, że uda się go zorganizować na początku przyszłego roku. Podkreślał, że teraz na pierwszym miejscu jest walka z pandemią, a ofensywa programowa zeszła na dalszy plan.

WIDEO - Żyją w ścisku, choć za ścianą jest puste mieszkanie. Gmina mówi jednak "nie" Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

emi/ Rzeczpospolita, PAP