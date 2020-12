- Myślę, że jest tak, że teraz możemy dość wyraźnie powiedzieć, że to Rosjanie zaangażowali się w te działania - oznajmił Pompeo w rozmowie w programie telewizyjnym Mark Levin Show w piątek wieczorem czasu lokalnego.

Jego zdaniem, "to był bardzo znaczący wysiłek". - Wciąż badamy, co dokładnie się stało - przyznał szef Departamentu Stanu.

Wcześniej Pompeo bagatelizował sprawę

Prezydent Donald Trump nie skomentował jeszcze cyberataku, który trwa od wiosny i został wykryty przez prywatne firmy zaledwie kilka tygodni temu. Do piątku Mike Pompeo bagatelizował sprawę i tłumaczył, że instytucje rządu federalnego codziennie są celem wielu prób wirtualnych włamań.

Amerykańska Agencja ds. Cyberbezpieczeństwa i Infrastruktury (CISA) wydała jednak w czwartek pilne ostrzeżenie, że hakerzy "wykazali zdolność wykorzystywania łańcuchów dostaw oprogramowania i wykazali znaczną wiedzę o sieciach Windows".

Instytucja dodała, że niektóre taktyki, techniki i procedury napastników "nie zostały jeszcze odkryte". Eksperci twierdzą, że ustalenie, w jakim stopniu amerykańskie sieci teleinformatyczne i łańcuchy dostaw oprogramowania zostały naruszone może potrwać kilka miesięcy.

"Nasz współczesny cyber-odpowiednik Pearl Harbor"

Gigant informatyczny Microsoft poinformował, że zidentyfikował na razie 40 firm, agencji rządowych i think tanków, do których przedostali się hakerzy. Prawie połowa z tej liczby to prywatne firmy technologiczne. Wiele z nich - jak np. FireEye - zajmuje się bezpieczeństwem cyfrowym sektora publicznego.

"Sytuacja się rozwija, ale coraz więcej wskazuje, że może to być nasz współczesny cyber-odpowiednik Pearl Harbor" - napisał w piątek na Twitterze Jason Crow, kongresmen Partii Demokratycznej ze stanu Kolorado.

