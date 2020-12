Piotr Wawrzyk jest posłem Prawa i Sprawiedliwości od 2019 r. Kilka miesięcy po wyborze do parlamentu, powrócił do resortu spraw zagranicznych jako wiceminister; poprzednio pracował w nim od 2018 r. do chwili uzyskania mandatu poselskiego.

W resorcie odpowiada m.in. za sprawy związane z członkostwem w Unii Europejskiej, dotyczące ONZ oraz zagadnienia konsularne. Ponadto Wawrzyk jest wykładowcą na Uniwersytecie Warszawskim.

Posłowie PiS dwa razy nie poparli kandydatury Rudzińskiej-Bluszcz

Obecnie stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich nadal pełni Adam Bodnar, którego kadencja upłynęła 9 września. Posłowie dwukrotnie głosowali nad jego następcą.

Za każdym razem jedyną zgłoszoną (przez kluby KO i Lewicy) kandydatką była mec. Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, która cieszy się poparciem ponad tysiąca organizacji pozarządowych. Jej kandydatury w głosowaniu dwukrotnie nie poparło jednak PiS.

Termin na ponowne zgłaszanie kandydatów na nowego Rzecznika Praw Obywatelskich wyznaczono na 29 grudnia.

W jaki sposób wybiera się RPO?

Według ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich, kandydatem na to stanowisko może być osoba "wyróżniająca się wiedzą prawniczą, doświadczeniem zawodowym oraz wysokim autorytetem".

RPO nie może pełnić żadnej innej funkcji, poza profesurą na uniwersytecie; nie może być również członkiem partii czy związku zawodowego.

Nowego Rzecznika powołuje Sejm, lecz aby kandydat objął to stanowisko, niezbędna jest zgoda Senatu. Izba wyższa parlamentu w sprawie RPO głosuje tajnie. Jeżeli propozycja przedstawiona przez posłów nie zyska poparcia większości senatorów, procedura rozpoczyna się od nowa.

