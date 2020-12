"Pamięć o tamtych wydarzeniach to nasza powinność" - Senat o Grudniu '70

"Wydarzenia Grudnia ʼ70 to heroiczny zryw Polaków przeciwko komunistycznej władzy, będący odpowiedzią na drastyczne podwyżki cen żywności wprowadzone 12 grudnia 1970 roku. Protesty objęły najpierw północną część Polski i skupione były w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie, Słupsku i Elblągu. Do protestów i strajków przyłączyli się także mieszkańcy: Białegostoku, Nysy, Oświęcimia, Warszawy, Wrocławia, Krakowa, Wałbrzycha i wielu innych miast. Władze komunistyczne do stłumienia protestów użyły sił wojska, milicji służby bezpieczeństwa. Łącznie użyto ok. 27 tys. żołnierzy, 550 czołgów, 750 transporterów opancerzonych, 2100 samochodów, 108 samolotów i śmigłowców, 40 jednostek pływających Marynarki Wojennej oraz ok. 9 tys. milicjantów, funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa i Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej. Wydano rozkaz użycia broni. Protesty zostały krwawo stłumione. Według oficjalnych danych śmierć poniosło 45 osób, 1165 osób zostało rannych, a ok. 3 tys. osób najpierw bestialsko pobito a następnie aresztowano" - przypomniano w uchwale Senatu.

ZOBACZ: 50. rocznica Grudnia'70. Prezydent: pochylmy głowy nad grobami i pamięcią tych, którzy zginęli

Jak napisano, "protesty grudniowe dały jasny sygnał, że ówczesny system polityczny w Polsce się nie sprawdza i nie jest ukierunkowany na społeczeństwo". "Dla utrzymania swojej władzy ówcześni decydenci zdecydowali się użyć broni przeciwko społeczeństwu z tragicznym tego finałem. Protesty te były przykładem społecznego heroizmu. Dały sygnał, że nadchodzi czas na zmianę. Na oczekiwane zmiany trzeba było jednak poczekać jeszcze dekadę. Zaowocowały wówczas powstaniem ruchu społecznego +Solidarność+, który w konsekwencji swoich działań na stałe zmienił Polskę" - podkreślono.

ZOBACZ: Obchody 50. rocznicy Grudnia'70. Premier: to była prawdziwa masakra na niewinnej ludności

Przypomniano, że "wprowadzone w grudniu 1970 roku podwyżki, po fali dalszych strajków i protestów, zostały wycofane 1 marca 1971 roku". "To pokazało, że protesty społeczne mogą urzeczywistniać oczekiwania społeczeństwa, choć w bardzo bolesny i tragiczny sposób, a pamięć o tamtych wydarzeniach to nasza powinność. Niestety nie osądzono osób odpowiedzialnych za Ofiary Grudnia ’70. Senat Rzeczypospolitej Polskiej, przekonany o szczególnym znaczeniu wydarzeń Grudnia ʼ70 dla dalszych dziejów Polski, oddaje hołd jego Wszystkim Ofiarom" - głosi uchwała Senatu.

"Nie siła i przemoc, a dialog oraz kompromis winny służyć rozwiązywaniu konfliktów między społeczeństwem i władzą" - podkreślono w uchwale.

WIDEO - Dzień przed kremacją dowiedziała się, że jej brat... żyje Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

hlk/ PAP