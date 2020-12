Koronawirus. Najnowsze informacje z Polski i świata [RELACJA]

Grupa ekspertów z różnych krajów uda się do Wuhan, by ustalić źródła zakażeń koronawirusem. Wcześniej WHO długo negocjowała w tej sprawie z władzami Chin. SARS-CoV-2 nadal jest groźny - w Meksyku odnotowano ponad 10 tys. nowych infekcji, a w Stanach Zjednoczonych w ciągu doby zmarło 3019 osób chorych na Covid-19. Bądź na bieżąco - relacja "minuta po minucie" na polsatnews.pl.