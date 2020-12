W Parlamencie Europejskim trwa debata, w toku której posłowie przedstawiają swoje poglądy na temat strategii UE w kwestii szczepień przeciwko COVID-19.

Oczekuje się, że wezwą do skoordynowanych wysiłków w celu zapewnienia dostępu do bezpiecznych szczepionek w całej Europie po uzyskaniu pozwolenia na dopuszczenie ich do obrotu w UE, sprawiedliwej dystrybucji, a także równego dostępu do szczepionek na całym świecie.

- Pierwsza szczepionka przeciwko Covid-19 zostanie dopuszczona do obrotu jak najszybciej, aby jak najszybciej rozpocząć szczepieni - przekazała przewodnicząca KE.

Jak wskazała, by położyć kres pandemii koronawirusa, 70 proc. ludzi musi zostać zaszczepionych; to jest ogromne zadanie, które przed nami stoi.

Dobrowolność szczepień

- Szczepienia są dobrowolne. Przyjęliśmy system, że chcemy wszystkich przekonywać do tego, że szczepienie jest bezpieczne i jest najlepszym rozwiązaniem jeśli chodzi o zachowanie zdrowia swojego i swoich bliskich w najbliższym otoczeniu - powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski w programie "Gość Wydarzeń". Zapewnił, że nie ma "żadnych przeciwskazań", by szczepionkę przyjmowali ozdrowieńcy.





- Dzięki interwencji pana premiera na Radzie Europejskiej posiedzenie komisji (Europejskiej Agencji Leków - red.), która dopuszcza szczepionkę na rynek europejski odbędzie się wcześniej. Co to oznacza? Oznacza to, że być może nawet w tym roku będziemy mieli szansę taką, że pojawią się pierwsze dawki szczepionki na polskim rynku, oczywiście, o ile producent będzie w stanie efektywnie zarządzić łańcuchem logistycznym i dostarczyć je na rynek polski - powiedział Niedzielski we wtorek na konferencji prasowej.

Minister zdrowia powiedział też, że to przyspieszenie w dostarczaniu szczepionki na polski rynek jest wyzwaniem, ale "jesteśmy gotowi".

Według wcześniejszych zapowiedzi posiedzenie Europejskiej Agencji Leków miało odbyć się 29 grudnia.

