Ryszard Czarnecki nie przeprosi Róży Thun. "Odwołuję się od wyroku"

We wrześniu Sąd Apelacyjny w Warszawie nakazał europosłowi PiS Ryszardowi Czarneckiemu przeprosić europosłankę PO Różę Thun za słowa o szmalcownikach. Polityk nie zamierza jednak zastosować się do wyroku sądu. Czarnecki zapowiedział, że nie przeprosi za swoje słowa i odwoła się od wyroku do Sądu Najwyższego.