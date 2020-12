"Wiele moich głosów zostało przyznanych Bidenowi". Trump po decyzji Kolegium Elektorów

78-letni Biden, zwycięzca amerykańskich wyborów prezydenckich z 3 listopada, po głosowaniu elektorów w Kalifornii jest pewien 302 głosów elektorskich, a jego rywal Republikanin Donald Trump 232. Demokratę poparli wszyscy elektorzy z kluczowych wyborczo stanów, w których triumfował, a gdzie jego rywal kwestionował rezultaty - Georgii, Michigan, Wisconsin, Arizonie oraz Pensylwanii.

"Przyjaciele, zignorujcie w tej chwili elektorów. Zamiast tego zadzwoń do swojego kongresmana i grzecznie zażądaj, aby przeczytał raport z wyników audytu. Istnieją dowody, że głosy zostały odwrócone" - pisze Kevin McCullough.

Friends ignore the electors at this moment. Use this moment instead to CALL your Congressman. Politely demand that he/she reads the Audit Results report. Forensic proof exists that votes were flipped. Call 202.224.3121 & ask for your Rep & Sen.



