We wtorek rozmowy o umowie społecznej dla górnictwa

Wtorkowe spotkanie z udziałem przedstawicieli rządu, spółek węglowych oraz związkowców rozpocznie się w południe w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim.

W skierowanym do strony społecznej zaproszeniu na rozmowy, wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń nawiązał do podpisanego 25 września w Katowicach porozumienia, które wskazało kierunki transformacji sektora węglowego. Zgodnie z tym dokumentem, kolejnym krokiem ma być wypracowanie umowy społecznej, określającej w jaki sposób transformacja zostanie przeprowadzona.

Wtorkowe spotkanie ma dotyczyć m.in. harmonogramu dalszych prac nad umową. We wrześniowym porozumieniu zapisano, że powinna ona być przygotowana do połowy grudnia. Niewykluczone, że we wtorek zostanie zaprezentowana wstępna propozycja takiego dokumentu, która będzie podstawą dalszej dyskusji. Z wcześniejszych wypowiedzi związkowców wynika, że jeżeli strony wypracują ostateczne porozumienie, do podpisania umowy mogłoby dojść do końca stycznia.

Dyskusje trwały od października

O szczegółach przyszłej umowy dyskutowały od połowy października do początków grudnia zespoły robocze, powołane w spółkach węglowych oraz na szczeblu centralnym. Ich rekomendacje mają być wzięte pod uwagę przy tworzeniu projektu dokumentu.

Zespoły analizowały m.in. przyszłe zapotrzebowanie na węgiel i wynikającą z tego planowaną wielkość produkcji węgla w kolejnych latach, perspektywy działania poszczególnych kopalń, możliwości alokacji załogi oraz kwestie osłon dla odchodzących z pracy górników. Zespół ds. czystych technologii węglowych analizował natomiast możliwości wykorzystania węgla np. do zgazowania na potrzeby produkcji metanolu lub produkcji tzw. błękitnego (bezdymnego) paliwa.

Informacja o wynikach prac zespołów roboczych w poszczególnych spółkach jest jedynym z punktów wtorkowego spotkania. Ponadto - jak zapowiedział w zaproszeniu wiceminister Soboń - dyskutowana będzie strategia transformacji sektora węgla kamiennego oraz mechanizm finansowania spółek tego sektora w procesie transformacji. Resort aktywów ma także przedstawić model funkcjonowania funduszu inwestycyjnego dla górnictwa, o którym mowa w zawartym we wrześniu porozumieniu.

Podczas wtorkowego spotkania ustalony zostanie harmonogram dalszych działań wraz z informacją o zakresie niezbędnych do przeprowadzenia prac, których zwieńczeniem będzie umowa społeczna. Prawdopodobnie do dyskusji podczas kolejnych spotkań zaproszeni zostaną również samorządowcy z gmin górniczych oraz przedstawiciele energetyki.

Umowa społeczna miałaby zostać podpisana możliwie szybko, przedstawiciele rządu i spółek węglowych wskazywali jednak w minionych tygodniach, że rozmowy nie odbywają się pod presją czasu, a priorytetem jest wypracowanie dobrej, akceptowalnej dla wszystkich stron umowy. Będzie ona przedstawiona do notyfikacji Komisji Europejskiej, która musi zaakceptować pomoc publiczną dla górnictwa w okresie transformacji oraz mechanizm jej udzielania.

25 września powołany przez działające na Śląsku związki zawodowe Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy i delegacja rządowa podpisały porozumienie ws. zasad i tempa transformacji górnictwa. Uzgodniono, że ostatnia kopalnia węgla kamiennego na Śląsku ma zakończyć działalność w 2049 r.; w załączniku określono konkretne daty zakończenia wydobycia we wszystkich kopalniach Polskiej Grupy Górniczej. Zgodnie z ustaleniami, obecnie pracujący górnicy mają mieć zagwarantowaną pracę do emerytury, a jeśli nie będzie to możliwe – zostaną objęci osłonami socjalnymi. Rząd zobowiązał się do powołania pełnomocnika ds. społeczno-gospodarczej transformacji terenów pogórniczych.

We wrześniowych rozmowach na temat transformacji górnictwa mowa była również o tworzeniu w woj. śląskich nowych miejsc pracy, w miejsce tych utraconych w kopalniach. We wtorek, podczas konferencji online, przedstawiona zostanie lokalizacja przyszłej fabryki polskich samochodów elektrycznych Izera, która ma powstać w woj. śląskim. Z wcześniejszych informacji przedstawicieli resortu klimatu wynika, że najbardziej prawdopodobną lokalizacją jest Jaworzno, choć rozważane były także tereny m.in. w Rudzie Śląskiej.

