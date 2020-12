Pijany jechał 100 km/h. Wiózł 6-letniego syna

Jak poinformowała w poniedziałek rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Mławie asp. szt. Anna Pawłowska, tamtejsze patrole ruchu drogowego zatrzymały w sobotę i w niedzielę w sumie czterech pijanych kierowców, z których jeden wiózł swojego 6-letniego syna - do zdarzenia doszło w miejscowości Wojnówka.

- Kierujący suzuki wyprzedził na skrzyżowaniu radiowóz ruchu drogowego, a następnie z prędkością ponad 100 km/h jechał w obszarze zabudowanym. Patrol zatrzymał kierującego do kontroli. Okazał się nim 38-letni mieszkaniec powiatu mławskiego. Mężczyzna miał w organizmie ponad 0,9 promila alkoholu. W samochodzie przewoził swojego 6-letniego synka bez fotelika ochronnego - przekazała Pawłowska.

"Pił wódkę i piwo"

Rzeczniczka mławskiej policji podkreśliła, że zatrzymany nietrzeźwy kierowca suzuki "nigdy nie posiadał uprawnień do kierowania". - W rozmowie z policjantami stwierdził, że zanim usiadł za kierownicę pił wódkę i piwo - dodała Pawłowska. Wyjaśniła, że po zatrzymaniu mężczyzny, jego samochód odholowano, on sam został przewieziony do komendy policji, natomiast dziecko przekazano matce.

Tego samego dnia, również w Wojnówce, interweniujący patrol ruchu drogowego zatrzymał kierującego oplem, który jechał całą szerokością drogi. - Zatrzymany 29-letni mieszkaniec powiatu mławskiego miał w organizmie ponad 2 promile alkoholu. Nigdy nie posiadał uprawnień do kierowania, a ponadto kierował samochodem niedopuszczonym do ruchu - zaznaczyła rzeczniczka mławskiej policji.

Pawłowska wyjaśniła, że w tym przypadku "zatrzymany, nietrzeźwy kierowca w rozmowie z policjantami oświadczył, że wypił kila setek wódki". Podkreśliła, że zatrzymanym nietrzeźwym kierowcom grozi do 2 lat pozbawienia wolności oraz wysoka grzywna.