Pięciu braci czeka na nowy dom. "Są złaknieni kontaktu"

Hanna Karśnicka jest rodzicem zastępczym od piętnastu lat. Przez jej dom przewinęło się osiemdziesięcioro dzieci. - U mnie wszystkie dzieci się dobrze zachowują - mówi.



- Jest to bardzo fajna rzecz, zajmowanie się dziećmi, jeżeli ktoś oczywiście lubi dzieci, ma dużo cierpliwości, wolny czas, a dzieci bardzo potrzebują miłości, ciepła i domu - mówi.

Rodzin brakuje

Takie osoby jak pani Hanna są na wagę złota. Tylko w samej Łodzi potrzebnych jest sto nowych rodzin zastępczych.

ZOBACZ: Jest rodzina zastępcza dla czterech braci, których porzuciła matka

- Jest to proces rozciągnięty w czasie. Szkolenie na rodziny zastępcze trwa około pół roku. Rodzicem zastępczym może być małżeństwo, może być para żyjąca nieformalnie i może być osoba żyjąca samotnie - wyjaśnia Damian Pacześniak z łódzkiego Ośrodka Pomocy Społecznej.





Pięciu braci

Domu potrzebuje między innymi pięciu braci w wieku od roku do sześciu lat. A poszukiwania są tym trudniejsze im liczniejsze jest rodzeństwo. - Mimo trudnych przejść to są dzieci bardzo otwarte, bardzo lgnące do drugiego człowieka, złaknione kontaktu - opowiada Karolina Tatrzańska, wolontariuszka kampanii "Rodzina jest dla dzieci".

WIDEO: Pięciu braci szuka rodziny zastępczej

W przypadku chłopców możliwy jest wyjazd poza województwo łódzkie. Opiekunowie chcą przede wszystkim uniknąć ich rozdzielenia. - Dla takich dzieci czasami to rodzeństwo jest jedynym źródłem więzi, jedynym bezpieczeństwem i rozdzielanie takich dzieci prawdopodobnie będzie kolejną traumą - mówi psychopedagog, Agnieszka Dąbrowska.

Łódzki MOPS uruchomił kampanię zachęcającą do zostania rodzicem zastępczym. Bo w takich warunkach nawet dzieci po przejściach mają szanse odnaleźć szczęście.

WIDEO - Zabił 17-letnią siostrę, ciało zaniósł do piwnicy. Miał słyszeć głosy Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

laf/prz/ Polsat News