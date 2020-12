Para prezydencka przyjęła Betlejemskie Światło Pokoju

- Nie ma dzisiaj z nami szerokiego grona druhen i druhów, ale jest z nami to Światełko służby. (...) Służby, która w tym roku, w czasie pandemii koronawirusa ma tak silny i znamienny wymiar. Służby, która realizowana przez drugiego człowieka jest tym najmocniejszym spoiwem, które, obok przyjaźni, charakteryzuje harcerskiego ducha - powiedział Andrzej Duda zwracając się do harcerzy.

Podkreślił, że przyjaźń i służba są najważniejszymi elementami istoty harcerskiego etosu. Prezydent dodał, że Betlejemskie Światło Pokoju jest symbolem dobra, ciepła i braterstwa.

#NaŻywo | Betlejemskie Światło Pokoju w Pałacu Prezydenckim https://t.co/G5g49mj0LD — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) December 14, 2020

Agata Kornhauser-Duda dziękowała harcerzom w kraju i za granicą za ich postawę w czasie pandemii koronawirusa i wyświadczanie dobra drugiemu człowiekowi. Pierwsza dama złożyła też harcerzom świąteczne życzenia.

"Światło służby" - to hasło tegorocznego Betlejemskiego Światła Pokoju.

Ponad 30-letnia tradycja

Betlejemskie Światło Pokoju po raz pierwszy zorganizowano w 1986 r. w Austrii. Rok później patronat nad akcją objęli skauci austriaccy. Co roku chłopiec lub dziewczynka odbierają światło z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem. Później trafia ono do Wiednia, skąd uroczyście jest przekazywane mieszkańcom miasta i przedstawicielom organizacji skautowych z wielu krajów europejskich.

Związek Harcerstwa Polskiego organizuje Betlejemskie Światło Pokoju od 1991 roku. Tradycją jest, iż ZHP otrzymuje Światło od słowackich skautów. Przekazanie Światła odbywa się naprzemiennie raz na Słowacji raz w Polsce. Polska jest jednym z ogniw betlejemskiej sztafety. Harcerki i harcerze przekazują Światło dalej na wschód: do Rosji, Litwy, Ukrainy i Białorusi, na zachód do Niemiec, a także na północ – do Szwecji.