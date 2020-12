IMGW: alerty pierwszego stopnia przed marznącymi opadami i oblodzeniem

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w sobotę ostrzeżenia pierwszego stopnia przed marznącymi opadami dla województw: pomorskiego, zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, lubuskiego, łódzkiego, lubelskiego, mazowieckiego i kujawsko-pomorskiego.

Alerty obowiązują od soboty od godz. 20 do godzin porannych w niedzielę. Na podanym terenie IMGW prognozuje wystąpienie miejscami słabych opadów marznącego deszczu oraz mżawki powodujących gołoledź.

Ostrzeżenia dla województw

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed oblodzeniem wydano natomiast dla województw: warmińsko-mazurskiego i podlaskiego. Prognozuje się tam zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach mokrego śniegu. Temperatura minimalna powietrza w tych województwach ma wynieść od -1 st. C do 0 st. C, zaś temperatura minimalna gruntu od -2 st. C do 0 st. C. Ostrzeżenia obowiązują od godz. 20 w sobotę do godz. 9 w niedzielę.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne i zagrożenie dla zdrowia oraz życia.

IMGW przypomina w związku z tym o przestrzeganiu wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia oraz o dostosowaniu swoich planów do warunków pogodowych.

