Jak poinformowała w piątek jarosławska policja, mundurowi wydali wobec 25-latka, który stosował przemoc wobec rodziców, nakaz opuszczenia mieszkania i zakaz zbliżania się przez najbliższe 14 dni.

"Mężczyzna dwukrotnie je naruszył, przychodząc do domu rodziców na terenie gminy Jarosław. Sąd rozpatrzył sprawę w trybie przyspieszonym i ukarał go grzywną" – przekazała policja.

Miał 2 promile alkoholu w organizmie

Według służb, 25-latek swoim zachowaniem stwarzał zagrożenie dla życia i zdrowia rodziców. Mężczyzna został zatrzymany; okazało się, że był pijany - miał w organizmie ponad 2 promile alkoholu.

"Szczegółowe rozpoznanie sytuacji rodziny wykazało zasadność wydania mężczyźnie nakazu natychmiastowego opuszczenia mieszkania oraz zakazu zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia przez najbliższe 14 dni" – poinformowała policja.

25-latek otrzymał informację, gdzie może uzyskać tymczasowe schronienie. Później podał policjantom adres swojego pobytu.

"W obecności mundurowych mógł zabrać z mieszkania jedynie przedmioty osobistego użytku i niezbędne do wykonywania pracy" – poinformowała policja.

Dwa razy złamał zakaz

W ciągu kilku kolejnych dni 25-latek dwukrotnie naruszył zakaz zbliżania się i przyszedł do domu rodziców.

"W obu przypadkach młody człowiek był nietrzeźwy. Badanie wykazało ponad 2 promile. Sprawca przemocy domowej został zatrzymany w policyjnym areszcie. Mundurowi wobec mężczyzny dwa razy skierowali wniosek do sądu o ukaranie go w postępowaniu przyspieszonym. Sąd uznał go za winnego popełnienia wykroczenia i ukarał grzywną" – dodali mudurowi.

Przypomniała też, że zgodnie z Ustawą antyprzemocową, obowiązująca od 30 listopada, sprawca przemocy, który stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia domowników, po wydaniu nakazu przez policjantów, musi bezzwłocznie opuścić mieszkanie oraz otrzymuje zakaz zbliżania się do niego.

Uprawnienia do wydania nakazu zostały przyznane policji oraz Żandarmerii Wojskowej. Nakaz może obowiązywać przez 14 dni, jednak na wniosek osoby dotkniętej przemocą sąd może przedłużyć ten okres.