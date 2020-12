Awantura i przerwany mecz Ligi Mistrzów. Rumuński minister sportu przeprasza

Incydent, do którego doszło ok. kwadrans po rozpoczęciu meczu Paris Saint-Germain - Istanbul Basaksehir w 6. kolejce fazy grupowej, doprowadził do przerwania gry. Coltescu obraził drugiego trenera gości Kameruńczyka Pierre'a Webo.

- Daj czerwoną kartkę temu czarnemu, tak się nie można zachowywać. Sprawdź, kto to jest, ten czarny tutaj - miał powiedzieć Rumun do arbitra głównego spotkania - swojego rodaka Ovidiu Hategana.

Sędzia użył słowa "Negro" uważanego w języku hiszpańskim za rasistowskie.

Przeprosiny ministra

Tę wymianę zdań usłyszeli niektórzy piłkarze, w tym rezerwowi PSG, oraz trenerzy. Po dyskusjach oba zespoły zeszły do szatni i odmówiły dalszej gry.

- Zdecydowanie potępiam każdą wypowiedź, którą można zinterpretować jako rasistowską, ksenofobiczną lub dyskryminującą. Przepraszam w imieniu rumuńskiego sportu za ten godny potępienia incydent, który nas nie reprezentuje - powiedział w telewizji Digi minister sportu.

Od wypowiedzi Coltescu zdystansowała się także Rumuńska Federacja Piłkarska. - Czekamy na raport UEFA, aby dowiedzieć się, co dokładnie się stało, a potem wyciągnąć wnioski - napisano.

Spotkanie w Paryżu ma zostać dokończone w środowy wieczór. W nowej obsadzie sędziowskiej będzie dwóch Polaków: Marcin Boniek będzie jednym z asystentów, a Bartosz Frankowski - arbitrem technicznym.

laf/ml/ PAP