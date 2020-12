Powiedziała, że do niego nie wróci. Zadał jej dwa ciosy nożem

Na trzy miesiące trafi do tymczasowego aresztu 28-latek z Kozienic (Mazowieckie) podejrzany o zabójstwo byłej partnerki - poinformowała w środę rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Radomiu Beata Galas. Na wniosek prokuratury decyzję w tej sprawie podjął miejscowy sąd.

Za zabójstwo grozi kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 8, kara 25 lat pozbawienia wolności albo kara dożywotniego pozbawienia wolności.

Ciało 25-latki z dwiema ranami kłutymi klatki piersiowej znaleziono w sobotę w jednym z mieszkań w bloku przy ul. Kopernika w Kozienicach.

W niedzielę wieczorem policja po pościgu zatrzymała w okolicy Elbląga domniemanego sprawcę zabójstwa. To 28-letni mieszkaniec Kozienic, były partner kobiety.

28-latek przyznał się

Sekcja zwłok kobiety wykazała ślady duszenia i dwie rany kłute w klatce piersiowej. Według śledczych 28-latek najpierw przewrócił swoja była partnerkę na podłogę, zaczął ją dusić, a następnie chwycił nóż kuchenny i zadał jej dwa ciosy w klatkę piersiową.

ZOBACZ: Przewrócił się na rowerze, nóż wbił się w okolice serca. Nastolatek nie żyje

28-latek przyznał się do pozbawienia kobiety życia, ale nie potrafił wytłumaczyć, dlaczego zdobył się na taki czyn. Twierdził, że się posprzeczali. 25-latka kategorycznie oświadczyła, że do niego nie wróci i wówczas doszło do tragedii.

WIDEO - (Nie)czynne hotele. Dziennikarze "Raportu" o branży hotelarskiej Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

laf/ PAP