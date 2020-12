Milion kilogramów żywności. Rząd przygotował Solidarnościowy Konwój Wsparcia Seniorów

Szef rządu w oświadczeniu dla mediów zwrócił uwagę, że zbliżające się święta Bożego Narodzenia będą inne niż zwykle. - Spędzimy je w gronie najbliższych, ale z tęsknotą za tymi, z którymi chcielibyśmy się zobaczyć. Pamiętajmy, że podczas tych świąt będzie bardzo wiele osób, które żyją w samotności i którym trzeba pomóc poprzez pomoc materialną, ale także poprzez pomoc duchową - powiedział premier.

Poinformował, że rząd przygotował specjalny konwój wsparcia dla seniorów. - To blisko kilogramów ton żywności, różnych artykułów, które trafią do osób starszych, do osób bezdomnych, ale także do matek z dziećmi poprzez współpracę z instytucjami, które zajmują się różnego rodzaju pomocą charytatywną - wskazał Morawiecki.

Dodał, że organizacje pomocowe będą odpowiedzialne za dystrybucje paczek wśród osób potrzebujących. Konwoje wsparcia trafią do ok. 600 miejsc. Wartość pomocy przekazanej w ramach Solidarnościowego Konwoju Wsparcia Seniorów to 5 mln zł.

Szefowa MRiPS na konferencji prasowej powiedziała, że rok 2020 pokazał, że w polskim społeczeństwa istnieje solidarność międzypokoleniowa i solidarność z drugim człowiekiem. - Zależy mi, jako ministrowi, aby w tym roku każda Polka i każdy Polak zostali odpowiednio zabezpieczeni na zbliżające się święta Bożego Narodzenia - oświadczyła Maląg.

Minister przypomniała, że od października działa Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów, w skład którego wchodzi zarówno rząd, samorządowcy, organizacje samorządowe, jak i wolontariusze. - Nasi seniorzy są przeprowadzani przez wolontariuszy cyfrowych przez meandry sieci internetowej, w której uczą się poruszać - powiedziała szefowa MRiPS.

Wspomniała jednocześnie, że tydzień temu powstał wolontariat ozdrowieńców. - Dzięki temu osoby będące w Domach Pomocy Społecznej oraz osoby starsze, do których apelujemy, aby pozostały w domach, nie są pozostawione same sobie - oceniła Maląg.

Zapowiedziała, że dzięki Agencji Rezerw Materiałowych we współpracy z wolontariatem, Caritas Polska i Stowarzyszeniem Świętego Brata Alberta ruszy szeroka pomoc dla każdego Polaka. - Trafi ona tam, gdzie są samotne matki, pensjonariusze w DPS, osoby bezdomne, potrzebujące pomocy - powiedziała Maląg