Wsiadł do karetki, by ratować ludzi. W "Raporcie" o podwójnej roli dyrektora szpitala

By ratować ludzi, dyrektor szpitala w Radziejowie wsiadł do karetki. Sebastian Jankiewicz do godziny 15-tej zarządza szpitalem, a potem kontynuuje pracę z ekipą ratowników. Dyżur kończy nad ranem, śpi - jak mówi - w międzyczasie. Dziś w "Raporcie" o podwójnej roli dyrektora, a także o hotelach omijających obostrzenia. Transmisja o godz. 20:50 na antenie Polsat News.